Caso Siotto, vertice in maggioranza 

I toni dello scontro sembrano evaporati. Ora sulla commissione Cultura del Consiglio comunale sprizza il vento della diplomazia. Dopo le clamorose dimissioni della presidente Paola Siotto, esponente super votata del M5S, in polemica con l’assessora e vice sindaca del Pd, Natascia Demurtas, la dialettica politica sembra ricomposta anche perché nella maggioranza si è aperta un’interlocuzione per chiarire, smussare gli angoli della polemica, ricucire gli strappi. In questa fase perciò si opta per il silenzio. Si sa comunque che, passate le giornate di passione e anche il ponte pasquale, il sindaco Emiliano Fenu ha riunito vari esponenti di maggioranza.

L’incontro

La riunione si è svolta martedì sera. Ha coinvolto anzitutto le protagoniste della polemica, ovvero Demurtas e Siotto. L’obiettivo è superare la crisi che si è aperta la settimana scorsa con l’abbandono di Siotto della presidenza. «Ribadisco il mio sostegno e la massima fiducia nel sindaco ma ho rassegnato le mie dimissioni avendo una diversa visione delle politiche culturali nuoresi», aveva detto la presidente. L’opposizione con Antonello Cucca, vice presidente della stessa commissione, è andata subito all’attacco dell’assessora Demurtas che gli aveva replicato con immediatezza.

La polemica

Al centro del botta e risposta è finito un po’ di tutto, a iniziare dal programma della festa del Redentore, definito da Cucca come “copia-incolla” rispetto a quello del 2025, per proseguire con i mancati incontri dell’assessora con la commissione. Toni duri a cui Demurtas aveva replicato così: «Parlare di “copia e incolla” o di decisioni assunte nelle segrete stanze significa alimentare una rappresentazione falsa».

Il caso

Più lacerante, però, stava per diventare la frattura interna alla maggioranza con i più grandi partiti della coalizione divisi proprio attorno alla politica culturale in una città che si fregia di esserne grande interprete, nel nome del Redentore come pure del premio Nobel Grazia Deledda. Ora che le parole sono silenti il clima della polemica sembra stemperarsi, soprattutto dopo l’incontro di martedì. L’aria post Pasquetta è più distesa. Si vedrà nei prossimi giorni se la commissione ritrovi la presidente per ora dimissionaria.

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