Caso Sgarbi, tutto rinviato 

ROMA. Il tribunale civile di Roma si è riservato di decidere nelle prossime settimane in merito alla richiesta avanzata dai legali dì Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, di nominare un amministratore di sostegno per il padre. In base a quanto si apprende, nell'udienza di ieri pomeriggio i giudici hanno ascoltato le parti - in aula erano presenti sia il critico d'arte che la figlia – per poi riservare la decisione entro la fine di novembre.

Secondo la figlia, Vittorio Sgarbi, non sarebbe in grado di badare al meglio ai suoi interessi e di gestire autonomamente il suo patrimonio. Nei giorni precedenti all’udienza l'avvocato Lorenzo Iacobbi, legale della donna, aveva ipotizzato che sia adesso «preferibile» che Sgarbi venga «affiancato finché ce ne sarà bisogno da un amministratore di sostegno, figura terza rispetto al cerchio tragico che ha mal consigliato Vittorio negli ultimi mesi».

