VaiOnline
Tribunale
29 ottobre 2025 alle 00:21

Caso Sgarbi, tutto rinviato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ROMA. Il tribunale civile di Roma si è riservato di decidere nelle prossime settimane in merito alla richiesta avanzata dai legali dì Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, di nominare un amministratore di sostegno per il padre. In base a quanto si apprende, nell'udienza di ieri pomeriggio i giudici hanno ascoltato le parti - in aula erano presenti sia il critico d'arte che la figlia – per poi riservare la decisione entro la fine di novembre.

Secondo la figlia, Vittorio Sgarbi, non sarebbe in grado di badare al meglio ai suoi interessi e di gestire autonomamente il suo patrimonio. Nei giorni precedenti all’udienza l'avvocato Lorenzo Iacobbi, legale della donna, aveva ipotizzato che sia adesso «preferibile» che Sgarbi venga «affiancato finché ce ne sarà bisogno da un amministratore di sostegno, figura terza rispetto al cerchio tragico che ha mal consigliato Vittorio negli ultimi mesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  