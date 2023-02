Caso Sechi: morte presunta 

A distanza di 29 anni dalla scomparsa di Giuseppe Sechi, il Tribunale di Sassari ha chiesto la dichiarazione di morte presunta del giovane muratore 20enne di Ossi di cui si era persa ogni traccia dal 22 marzo del 1994. Nella comunicazione legale è contenuto l’invito «a chiunque abbia notizie dello scomparso, di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione». La sparizione di Sechi si collega a quella del rapimento di Paloletto Ruiu, il farmacista di Orune per il quale i rapitori avevano chiesto più di un miliardo di lire per il riscatto. Il giorno dopo la scomparsa del muratore, i banditi fecero pervenire alla famiglia Ruiu un brandello di orecchio spacciato per quello del farmacista. In realtà fu accertato che appartenesse proprio a Sechi, mentre Ruiu risultava già morto. Una storia che presenta ancora molti lati oscuri. (m.p.)

