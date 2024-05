Caso Scurati,  procedimento della Rai contro Bortone 

Dopo due settimane di polemiche per la mancata partecipazione dello scrittore Antonio Scurati a “Chesarà...” su Rai3, arrivano le prime decisioni aziendali e riguardano la conduttrice del programma, Serena Bortone, che ha denunciato il caso sui social. Proprio quel post del 20 aprile ha spinto l’amministratore delegato Roberto Sergio a inviare una lettera di contestazione disciplinare nei confronti della giornalista, provocando la reazione dell’opposizione e del sindacato, che hanno parlato di una decisione «inaccettabile e minacciosa». In commissione di Vigilanza, Sergio ha spiegato che è stato contestato a Bortone il post in violazione della normativa della policy aziendale. L’ad ha negato censure e affermato che la vicenda ha provocato «un danno reputazionale all’azienda». Bortone avrà cinque giorni per dare spiegazioni. Ieri, nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Usigrai nel giorno dello sciopero, la giornalista aveva spiegato di sentirsi tranquilla per aver fatto semplicemente il proprio dovere, non avendo denunciato censure, ma solo reso noto ciò che comunque sarebbe emerso.

