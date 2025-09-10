«Caso Scardella, il ministro faccia chiarezza» 

Interviene anche la Lega sulla vicenda di Aldo Scardella, il giovane studente universitario cagliaritano, morto suicida in carcere dopo essere stato accusato ingiustamente di una rapina conclusasi con un omicidio ed essere rimasto detenuto in isolamento per 185 giorni nel penitenziario di Buoncammino.

Una vicenda che aveva scosso l’Italia e che, nei mesi scorsi, era tornata prepotentemente sui giornali per la sparizione dei fascicoli giudiziari che erano custoditi nel Palazzo di Giustizia del capoluogo. Un giallo su cui torna ora il deputato sardo del Carroccio, Dario Giagoni, firmatario di un’interrogazione parlamentare che chiede di far luce su quanto accaduto.

L’interrogazione

«Aldo era solo un ragazzo, un ragazzo come tanti, accusato ingiustamente e spinto a un gesto estremo, un gesto di non ritorno», ha sottolineato il parlamentare, «È morto, e con lui è morto tutto ciò che lo teneva in vita: la dignità, la fiducia, l’amore, la speranza. Ma non la verità. Quella, anzi, da quel giorno ha iniziato a urlare più forte.

Una verità che da anni viene ricercata da Cristiano Scardella, fratello minore di Aldo, divenuto simbolo e voce di una battaglia civile che pretende giustizia e chiarezza.

Proprio lui chiede oggi, legittimamente, di sapere che fine abbiano fatto i faldoni scomparsi, documenti chiave per ricostruire ogni passaggio della controversa vicenda». In un primo momento, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva dato rassicurazioni sull’avvio delle ricerche e la possibilità di valutare ulteriori interventi. «Ma da allora», ha proseguito Giagoni, «ancora non abbiamo ottenuto risposte. Ritengo che questa famiglia sia stata sin troppo spesso circondata da silenzi che pesano come macigni sull’animo. Ritengo che mezze verità abbiano già abbondantemente rovinato la quiete, la serenità e la salute di una famiglia onesta e umile».

Chiesti chiarimenti

Nel testo dell’interrogazione, depositata alla Camera dei Deputati, Giagoni chiede ufficialmente al Ministro della Giustizia se vi siano sviluppi concreti sulle indagini relative alla scomparsa dei fascicoli e quali siano le eventuali responsabilità legate a tale grave mancanza. «Questa battaglia non ha colori politici», ha rimarcato il deputato, «ha il volto di un ragazzo innocente, ha il dolore di un fratello tenace, ha il sapore amaro dell’ingiustizia e il bisogno disperato di verità. È una questione di giustizia, di dignità, di Stato. Perché così, ad oggi, Aldo è morto due volte».

Da qui la richiesta di proseguire gli approfondimenti per sapere che fine abbiano fatto parte dei fascicoli che sarebbero andati distrutti.

Una tragica morte

Iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio, Aldo Scardella è ritenuta da varie associazioni la vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana. Il 23 dicembre 1985, durante una rapina al Bevimarket di Cagliari, venne ucciso il proprietario, Giovanni Battista Pinna. I rapinatori, armati e con il volto coperto da passamontagna, fuggirono in direzione della zona dove viveva il giovane. Un passamontagna fu ritrovato in un giardino vicino alla sua abitazione, e questo fu sufficiente per farlo diventare sospettato. Nonostante l'esito negativo della perquisizione domiciliare e del guanto di paraffina (che dimostrava come non avesse sparato) Scardella fu arrestato il 29 dicembre 1985. Per una settimana non poté nominare l’avvocato o avere contatti con la famiglia. Il 2 luglio 1986 fu trovato morto impiccato nella sua cella del carcere di Buoncammino. Nel suo ultimo messaggio scrisse: «Muoio da innocente». Nel 1996, grazie a un collaboratore di giustizia, furono identificati i veri responsabili del delitto, membri della “Banda di Is Mirrionis” e condannati definitivamente nel 2002.

