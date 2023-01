Caso Sartiglietta  20 bambini in pista, il futuro è a rischio 

La Sartiglia entra nel vivo. L’associazione cavalieri ha ufficializzato i nomi dei 120 protagonisti ma intanto scoppia il “caso Sartiglietta”: in pista saranno solo 20.

La crisi

Chissà cosa direbbe Antonio Casu, patron della Sartiglietta, se potesse vedere in via Duomo i pochissimi ragazzini in sella ai cavallini della Giara. Ai suoi tempi si contavano fino a 60 ragazzi, tutti oristanesi, da tempo invece la Sartiglietta sopravvive tra sacrifici e sempre meno bambini che vogliono imitare i più grandi. «Purtroppo non è rimasta nessuna associazione - spiega Antonio Madeddu, presidente del Giara oristanese, l’unico oggi a preparare i ragazzi – i mini cavalieri sono appena una ventina, pochissimi rispetto agli anni ‘70 ma sono pochi anche rispetto a dieci anni. Anche l’anno scorso abbiamo cercato di avvicinare i bambini a questa realtà ma in tanti vengono e poi abbandonano, ed è un vero peccato. La Sartiglietta non deve e non può morire».

I protagonisti

Se per correre la Sartiglietta fosse necessario risiedere in città in pista sarebbero solo 6. Tutti gli altri arrivano da fuori: «Abbiamo un allievo che viene da Castelsardo - racconta Madeddu - Percorre ben 200 chilometri pr allenarsi, un gesto ammirevole e tanti sacrifici da parte della famiglia». E c’è chi arriva da Berchidda e da Macomer, molti da Santa Giusta e Silì; anche su Componidoreddu Lorenzo Carboni, è di Palmas Arborea. «Abbiamo anche figli di sartiglianti ma nulla da fare, dopo un po’ lasciano - conclude Madeddu - Hanno altri interessi tra social e videogiochi».