Caso Sara Pedri, assolti primario e vice 

Trento. Il fatto non sussiste. Il giudice dell’udienza preliminare, Marco Tamburrino, ha assolto con formula piena l’ex primario dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu dalle accuse di maltrattamenti in concorso e in continuazione nei confronti del personale del reparto. L’accusa, rappresentata dalla pm Maria Colpani, aveva chiesto una pena identica per entrambi gli imputati: quattro anni, due mesi e venti giorni, calcolata sulla base della pena prevista per il reato ipotizzato, ridotta poi di un terzo per il rito abbreviato.

L’indagine

Il procedimento è nato dall'indagine svolta dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Trento in seguito alla scomparsa della ginecologa 31enne Sara Pedri, di cui si sono perse le tracce dal marzo del 2021. Quasi due anni dopo, l’inchiesta era stata chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio dei due medici. Il processo è iniziato nel novembre del 2023, dopo un incidente probatorio concordato tra le parti per acquisire la testimonianza di otto professioniste impiegate nel reparto.

La situazione

Secondo la famiglia di Sara Pedri potrebbero essere state proprio le condizioni di lavoro all'origine della scomparsa, o del suicidio, della giovane donna, la cui auto venne trovata nei pressi del lago di Santa Giustina, in valle di Non. La 31enne è stata cercata - inutilmente - in più occasioni anche nelle acque del lago, con l'impiego di mezzi, strumentazioni e operatori specializzati. Originaria di Forlì, era arrivata in Trentino per dedicarsi alla procreazione assistita. Dopo aver preso servizio a Trento, il 16 novembre del 2020, aveva iniziato a mostrare i segni di un grave disagio e dal 4 marzo 2021 - il giorno successivo alle sue dimissioni - si sono perse le sue tracce.

RIPRODUZIONE RISERVATA