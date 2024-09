Caso Sangiuliano-Boccia, ombre sulla sicurezza del G7 

Nomine presunte e prese di distanze, accuse via social, chat silenziate e imbarazzi: la querelle sul ruolo di Maria Rosaria Boccia e dei suoi rapporti con il ministero della Cultura assume sempre più i contorni di un caso politico, che sarebbe finito anche nel mirino della premier Giorgia Meloni. E a complicarlo è ora una mail, relativa all'organizzazione del G7 Cultura previsto a Pompei dal 19 al 21 settembre: anticipato dalla Stampa e pubblicato da Dagospia, il documento dai contenuti sensibili, anche perché fa riferimento a spostamenti e sicurezza dei ministri coinvolti, è indirizzato per conoscenza anche all'imprenditrice campana che il 27 agosto si è proclamata consigliera di Sangiuliano per i “Grandi eventi”, salvo essere smentita dal Mic.

Insorge l’opposizione, che già nei giorni scorsi aveva annunciato interrogazioni sulla vicenda. «Bisogna che il ministro Sangiuliano riferisca al più presto al Parlamento: se non è in grado di spiegare, allora si dimetta. Meloni non può accettare una simile situazione. Se necessario, siamo pronti alla mozione di sfiducia», attacca da Italia Viva Ivan Scalfarotto. E dai dem Irene Manzi chiede la «convocazione urgente della commissione Cultura della Camera per un question time straordinario del ministro. Il silenzio di Sangiuliano sta alimentando il sospetto che vi siano ricatti o altre questioni poco chiare che gli impediscono di rendere pubbliche dichiarazioni».

Informazioni riservate sarebbero dunque state messe a disposizione di persone esterne all'amministrazione. Dal ministero di via del Collegio Romano tutto tace, dopo che lo staff di Sangiuliano nei giorni scorsi ha fatto sapere che Boccia non ha ruoli ufficiali. Intanto lei, imprenditrice di Pompei, 41 anni, continua il suo diario su Instagram, rilanciando l'articolo di Dagospia, chiedendosi ironicamente chi sia “la talpa”, pubblicando scatti che dimostrano come fosse con Sangiuliano in un sopralluogo a Pompei.

