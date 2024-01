Caso Salis, Meloni chiama Orban 

Roma. La difesa di Antonio Tajani, i distinguo nella maggioranza da parte della Lega, l’affondo delle opposizioni, e il silenzio di Giorgia Meloni che però sente al telefono Viktor Orban: diventa un caso politico, proprio quello che gli alleati di governo cercano di evitare, quello di Ilaria Salis, dopo le immagini choc della milanese di origine sarda portata in tribunale in catene a Budapest. Un trattamento di cui il governo, assicura il ministro degli Esteri, non era a conoscenza e su cui si è attivato appena ha saputo. Per puntare ai domiciliari, non per fare “pressioni” su Orban che «non c’entra nulla», visto che non è il governo che fa il processo ma «la magistratura, che è indipendente». Parole che stonano con la storia recente dei rapporti tra Bruxelles e Budapest, ricorda l’opposizione, cui sono stati bloccati i fondi del Pnrr per il mancato rispetto dello stato di diritto. «Meloni intervenga su Orban» è la richiesta delle minoranze, che a Palazzo Madama hanno chiamato la premier a svolgere al più presto una informativa sulla detenzione della maestra in Ungheria. Richiesta che sarà replicata alla Camera e su cui il governo si sarebbe riservato di fare una verifica.

Il confronto

L’agenda della premier nei prossimi giorni è piena. A Bruxelles nel Consiglio Ue straordinario la Meloni potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con l’amico Orban. Già c’è la questione assai sensibile del bilancio europeo e degli aiuti a Kiev. Ora si aggiunge anche il caso Salis a spingere le diplomazie a cercare un contatto. Meloni, spiega chi le ha parlato, aveva già intenzione di affrontare il caso Salis con il suo omologo ungherese giovedì. Ma viste le evoluzioni delle ultime ore - e quelle immagini che continuano a fare discutere - lo ha sentito intanto al telefono portando il caso della connazionale, come spiegano dal suo staff, al suo omologo, nel «pieno rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura ungherese». Nel frattempo, l'ordine di scuderia è di non commentare: fanno eccezione Fabio Rampelli, certo che Meloni «farà di tutto» per riportare la trentanovenne in Italia, e il senatore Fdi Marco Scurria, che ricorda le persone «trascinate con catene e manette dal futuro ministro Di Pietro» e il caso Tortora. A parlare per Fratelli d'Italia è Ignazio La Russa. Prende la parola dopo un acceso dibattito in Aula al Senato e fa sapere che incontrerà il 2 febbraio il padre di Salis. Prima non era possibile, spiega, perché Roberto Salis in queste ore è in Ungheria, diviso tra l’ambasciata italiana e il carcere dove la figlia è reclusa da quasi un anno. E dopo, ospite di “Avanti popolo” su Rai tre, scandisce: «La nostra legge vieta che venga esibito il detenuto con le manette e in condizioni di umiliazione mentre questo non è avvenuto in Ungheria. Su questo credo sia giusto intervenire»

Ma sono un caso nel caso le parole del ministro Francesco Lollobrigida, che dribbla la questione dicendo di «non avere visto le immagini». «Le hanno viste tutti tranne lui, una cosa indegna», dice Elly Schlein.

