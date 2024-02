Caso Salis, l’Ungheria: troppe interferenze 

Roma. Nuovo scontro politico-diplomatico lungo l’asse Budapest-Roma sulla vicenda giudiziaria di Ilaria Salis, l’insegnante 39enne detenuta in Ungheria dall’11 febbraio del 2023 con l’accusa di lesioni aggravate ai danni di alcuni estremisti di destra. Ad accendere le polveri un pesantissimo messaggio diffuso dal governo ungherese in cui si accusa esplicitamente l’esecutivo di Giorgia Meloni di voler condizionare indebitamente lo svolgimento del processo: «È sorprendente che l’Italia cerchi di interferire in un caso giudiziario ungherese», ha scritto sui social il ministro degli Esteri Péter Szijjártó immediatamente dopo aver incontrato il titolare della Farnesina, Antonio Tajani. Un attacco avallato pienamente da Viktor Orban, visto che è stato pubblicato dall’account X del suo portavoce, Zoltan Kovacs. «Questa signora - ha incalzato Szijjártó - presentata come una martire in Italia, è venuta in Ungheria per attaccare persone innocenti per le strade come parte di un’organizzazione di sinistra radicale. Spero che riceva la meritata punizione in Ungheria».

Botta e risposta

Parole nette e del tutto inattese che hanno provocato la reazione ferma della Farnesina. Da parte di Roma, recita un comunicato, non c’è «nessuna volontà di interferenza, ma la chiara intenzione di far pressione per verificare che le condizioni di detenzione rispettino le normative europee che richiamano alla tutela dei diritti umani». Nel corso dell’incontro, ha fatto sapere la Farnesina, Tajani ha consegnato al ministro ungherese «un nuovo, dettagliato promemoria sulle condizioni detentive della connazionale, evidenziando la necessità di un giusto processo e dell’assicurare la dignità e i diritti fondamentali della signora Salis». La riunione, a quanto si apprende, si era svolta in un clima di sostanziale cordialità, senza che nulla potesse far prevedere la reazione ungherese. Da qui il sospetto che la successiva dichiarazione provocatoria fosse già stata pianificata dal ministro degli Esteri magiaro.

Scontro politico

Il botta e risposta ha riacceso lo scontro politico sulla vicenda Salis. «Mi auguro che Tajani - ha attaccato il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni - faccia sapere agli amici ungheresi di Meloni e Salvini che chiedere il rispetto dei diritti civili umani non vuol dire interferenza. Se poi il governo Orban è allergico alle regole del vivere civile, può sempre uscire dalla Ue in cui indegnamente siede». Netto anche il Partito democratico. «In base alle parole del ministro ungherese, Ilaria Salis è da considerarsi colpevole prima ancora che sia emessa una sentenza», ha commentato la dem Tatjana Rojc. Anche Roberto Salis, il padre di Ilaria, ha reagito furibondo alle parole con cui il ministro magiaro ha definito la figlia: «Dobbiamo chiedergli cosa intende per “martire”, se intende una persona torturata per 35 giorni certo Ilaria è una martire».

