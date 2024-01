«Caso Salis, il Governo farà di tutto» 

Roma. «Partecipiamo con grandissimo interesse, con grandissima attenzione al dolore dei familiari: posso assicurare che faremo di tutto nel rispetto delle regole delle prerogative della giurisdizione nazionale e della giurisdizione internazionale per mitigare la situazione di questa persona e agire ripeto nei limiti del possibile per un affievolimento della sua situazione». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time al Senato, in merito alla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in un carcere di massima sicurezza a Budapest.

L’appello

Nei giorni scorsi era stato il padre Roberto, durante una conferenza stampa organizzata dalla senatrice Ilaria Cucchi, a chiedere di riportare in Italia la militante antifascista di origine sarda, accusata di aver aggredito alcuni neonazisti durante le manifestazioni del Giorno dell’onore. «Mia figlia rischia fino a 24 anni per aver provocato lesioni guarite in 5 e 8 giorni. Chiediamo alla politica di fare qualcosa. Ilaria è costretta a mangiare con le mani e fino al 6 settembre non ha potuto parlare con noi. Ora riusciamo a sentirla un paio di volte a settimana per pochi minuti. In cella ci sono cimici, scarafaggi e topi».

La risposta

«Ci associamo alla preoccupazione e al dolore dal punto di vista umano del padre, che vede la figlia ristretta in carcere - ha aggiunto Nordio -. Il governo italiano, attraverso i suoi rappresentanti, ha fatto di tutto per mitigare questa situazione alla prima udienza davanti all'autorità giudiziaria, presentata anche da un funzionario dell’ambasciata che si è interfacciato con il legale della ragazza. Il regime di detenzione è stato in parte limitato, nel senso che adesso può intrattenere regolari colloqui con i familiari attraverso Skype. L’ultima visita consolare è stata tenuta il 13 dicembre e sono stati così mitigate nei limiti del possibile le restrizioni di questa carcerazione severa. È prevista la presenza di rappresentanti dell’ambasciata in qualità di osservatori alla prossima udienza del 29 gennaio».

