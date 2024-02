«Caso Salis, decidono i giudici»  

Rispettare la «dignità» di Salis e garantire «un rapido e giusto processo». Ma quanto al trattamento e alle procedure, bisognerà rispettare i protocolli che vigono in altri Stati sovrani come è l’Ungheria. Giorgia Meloni illustra le richieste dell’Italia dopo il colloquio privato a Bruxelles col premier ungherese Viktor Orban, che solleva da una diretta responsabilità sul caso della maestra detenuta a Budapest. «Anche lì - spiega la premier - vige l’autonomia dei giudici e i governi non entrano nei processi». Quanto alla catene, «accade in diversi Paesi, anche occidentali».

E mentre Tajani, che l’8 terrà un’informativa alla Camera, ammonisce Salvini ad abbassare i toni sulla vicenda («È un errore trasformare una vicenda giudiziaria in vicenda politica»), Meloni dopo il colloquio con Orban cerca di mostrare un’Italia determinata a garantire Salis ma attenta a non mettere sotto accusa il leader magiaro. «Stiamo chiedendo – dice – di verificare il rispetto dei diritti di Ilaria. Né io né Orban possiamo entrare oggi nel giudizio che compete la magistratura. Posso solo sperare che lei sia in grado di dimostrare la sua innocenza in un processo veloce». Quelle dell’italiana incatenata «sono certo immagini che impattano, ma in altri Stati sovrani funziona così». Orban ribadisce di essere legittimato solo a «fornire i dettagli del suo trattamento» in carcere e ad «esercitare un’influenza perché abbia un equo trattamento».

Non una parola di più da un uomo di governo attento – in questo caso – a mostrarsi indisponibile a influire sui giudici. Intanto Ignazio La Russa, che oggi vedrà il padre di Ilaria, definisce le catene «esagerate come in America, ma il vero motivo per cui ci siamo preoccupati è l’esibizione e la mancanza di rispetto della sua dignità». E in un sit-in davanti all’ambasciata ungherese i parlamentari di Iv e +Europa chiedono la liberazione di Ilaria.

