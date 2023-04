Caso Rwm: «Ecco cosa c’è nei reparti» 

C’è anche una descrizione dettagliata dei reparti R200, R210 e Campo prove R140, il cui iter autorizzativo è stato bocciato dal Consiglio di Stato, nella richiesta ex post di Valutazione d’impatto ambientale inoltrata dall’amministratore delegato Rwm Fabio Sgarzi. Descrizioni tecniche che si conoscono per la prima volta in assoluto. Il Campo Prove R140, situato nel territorio di Iglesias, è quello più contestato dagli antimilitaristi anche forse perché si trova nel retro dello stabilimento (ribattezzato “Belvedere Yemen”) che è stato teatro di varie proteste.

«Il Campo Prove R140 - scrive Sgarzi - è destinato all’effettuazione di test saltuari di detonazione di esplosivi con un quantitativo massimo per prova pari a 10 chili. Il suo utilizzo non è parte del processo produttivo ma è consequenziale alle pattuizioni contrattuali di volta in volta stipulate o alla tipologia di alcuni dei manufatti prodotti nello stabilimento. Vi figurano l’Area ProveR140a, un’area recintata e terrapienata destinata alle prove di scoppio, e la CasamattaR140b, un locale esterno volto a detenere i materiali esplodenti e gli inerti destinati ai test, oltre che al comando da remoto della detonazione».

Sgarzi descrive anche i reparti R200 ed R210: «Il primo, articolato nei reparti R200a, b, c, d, e, è destinato a miscelazione di esplosivi e riempimento di manufatti ad uso militare; nel secondo si eseguono attività di assiematura, marcatura, verniciatura, test, controlli finali ed imballaggio di manufatti esplodenti ad uso militare». A supporto dei due reparti sono stati realizzati una serie di aree e fabbricati tecnici.

