Caso Resinovich: scoperto un nuovo indizio sulle scarpe di Liliana 

Trieste. Un nuovo indizio affiora nell’interminabile vicenda della morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu trovato il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex Opp. Si tratta della presenza di zirconio sulle sue scarpe, una sostanza abrasiva particolarmente resistente utilizzata in varie apparecchiature e processi industriali ma anche nella affilatura di coltelli.

Per il genetista forense Paolo Fattorini la presenza di questa sostanza è «meritevole di approfondimento», dunque la gip del tribunale di Trieste, Flavia Mangiante, ha accordato una proroga di 30 giorni alla data della consegna della perizia da parte del pool incaricato di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato intorno al collo di Liliana a stringere i due sacchi di alimenti in cui aveva la testa, e su quello che teneva invece unite le chiavi. È la seconda proroga dopo quella di due mesi chiesta dagli esperti (che hanno ricevuto l’incarico a settembre), quindi la prossima udienza invece che alla fine di questo mese slitta al 26 giugno.

La presenza di zirconio non è secondaria: Sebastiano Visintin, marito di Liliana, tra le varie attività, svolge anche quella di arrotino per conto di alcuni esercizi commerciali, tra i quali una pescheria del centro di Trieste. Ogni martedì raggiungeva i negozi per ritirare i coltelli utilizzati e restituire quelli affilati. È quello che avrebbe fatto anche la mattina in cui scomparve Liliana. A Visintin, unico indagato dalla procura di Trieste, nell’aprile 2025 la polizia sequestrò circa 700 paia di forbici e coltelli sui quali sarebbero in corso accertamenti e comparazioni.

