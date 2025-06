Caso Resinovich, la svolta delle foto 

Trieste. Si avvicina il giorno dell’incidente probatorio in cui verrà ascoltato Claudio Sterpin, l’uomo (oggi ha 86 anni) con il quale Liliana Resinovich avrebbe avuto intenzione di andare a vivere se non fosse morta. E trapelano alcune indiscrezioni sul caso. L’ultima l’ha tirata fuori la trasmissione televisiva “Quarto grado”, ripresa poi da alcuni quotidiani. Si tratta di foto in cui sarebbero immortalati proprio Liliana (scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 20 gennaio 2022) e Claudio. E a scattare le foto sarebbe stato Sebastiano Visintin, il marito di Liliana. Foto di oltre vent'anni fa, del 2003, a una manifestazione sportiva organizzata dall'associazione presieduta da Sterpin. Scatti che fanno il paio con altri in cui, il primo gennaio 2013 l'atletico benché anziano Sterpin si tuffa in mare durante il tradizionale tuffo di Capodanno a Barcola (Trieste).

I retroscena

Per come ci si è abituati ormai a vedere in televisione Sterpin e Visintin accusarsi reciprocamente, la notizia non sembra una rivelazione. Questo potrebbe dimostrare che Visintin conosceva Sterpin e forse addirittura era al corrente che Sterpin conoscesse Liliana, se non che tra i due ci fosse una simpatia o una relazione. Però Visintin da sempre sostiene di non conoscere Sterpin e che le sue dichiarazioni in merito a una relazione amorosa di costui con Liliana sono infondate (se non per una frequentazione sentimentale in gioventù).

Non è sicuramente una prova di colpevolezza a carico di Visintin - unico indagato nell'inchiesta per l'omicidio di Liliana - ma un piccolo indizio, un sospetto, che si gonfia apprendendo che le foto sono archiviate in una cartella - denominata “Modigliani" - contenuto in cinque hard disk che Visintin avrebbe consegnato in custodia a un amico dopo la scomparsa di Liliana (ma sembra prima del ritrovamento del suo corpo). Visintin avrebbe detto all’amico di tenerle lui perché si trattava di foto personali. Ma si tratta, appunto, soltanto di indizi.

Il passaggio

Come nulla dimostrano - da soli - i coltelli e le forbici sequestrati in casa a Visintin e quelli che lui dopo la morte di Liliana avrebbe donato a un conoscente in Toscana. D'altronde, sul corpo di Liliana non sono state trovate ferite di arma da taglio. Tuttavia di tutto questo sarà chiamato a parlare Sterpin durante l'incidente probatorio fissato per il 23 giugno prossimo. Un passaggio giudiziario che mira a conoscere i rapporti tra Sterpin e Liliana, tra quest'ultima e Visintin, e tra loro e i vari amici. L'incidente probatorio è stato accolto dalla Gip del Tribunale di Trieste Flavia Mangiante su richiesta della pm Ilaria Iozzi, titolare dell'inchiesta. È prevedibile che Sterpin ripeta quanto sostenne già tre anni fa (e poi ha ribadito), cioè che non sarebbe stato Visintin a uccidere Liliana, «ma lui sa benissimo chi è stato». Si è trattato di «un lavoro premeditato e fatto da più persone».

