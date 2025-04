Caso Resinovich, il marito di Liliana non rientra dall’Austria 

Trieste. Chiuso in un insolito riserbo, Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, indagato per l'omicidio della moglie, non è tornato a casa, a Trieste. Operatori tv e giornalisti stazionano davanti alla sua casa, ma inutilmente. Non è credibile che Visintin, 73 anni, sia fuggito. È possibile invece che si sottragga al clamore mediatico suscitato dalla notizia che il suo nome sia ora nel registro degli indagati. Una notizia che ha risvegliato la curiosità di tanti per questo caso.

Soprattutto, fa clamore che sia stato iscritto come indagato nei giorni scorsi, dopo la svolta nell'inchiesta impressa prima con il rifiuto del Gip Luigi Dainotti di archiviare il caso, come chiedevano la Procura e la pm titolare, Maddalena Chergia, e poi con la nuova, dettagliatissima relazione medico-legale e l'inchiesta affidata a un'altra pm Ilaria Iozzi.

Al telefono, sabato scorso, Visintin aveva detto di essere a Villacco, in Austria, poco al di là del confine, rifiutandosi però di dire quando sarebbe tornato. Ha inviato foto con la bici da Tarvisio (Udine), poco al di qua del confine. Poi più nulla. Forse ha ascoltato i suoi legali, che lo invitano a una minore esposizione mediatica.

Secondo gli stessi avvocati, nei confronti di Visintin non sarebbe stato emesso alcun provvedimento. Prassi vorrebbe che all'iscrizione tra gli indagati - pare l'unico nome nel Registro - seguisse un interrogatorio con l'avvocato di fiducia. Non è escluso che avvenga, ma forse dopo che la polizia avrà terminato di analizzare tutti gli oggetti sequestrati nella casa dello stesso Visintin martedì notte, dopo quasi otto ore di perquisizione. Vale a dire, oltre settecento tra coltelli, forbici e cesoie: Visintin è un arrotino. Recuperati anche un maglione giallo e guanti rossi, cioè indumenti uguali a quelli che Visintin indossava la mattina in cui è scomparsa Liliana. Secondo la relazione medico-legale, corrisponderebbe alla stessa mattina in cui è stata uccisa, più o meno quattro ore dopo aver fatto colazione.

