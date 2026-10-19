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20 ottobre 2026 alle 00:46

Caso Renovo, la vertenza entra nel vivo 

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È iniziato ieri mattina lo sciopero dei lavoratori di Renovo Bioedil, proclamato dopo l’assemblea di venerdì per protestare contro la mancata chiarezza sul futuro dei 12 dipendenti destinatari della procedura di licenziamento collettivo. La mobilitazione ha bloccato la giornata produttiva prevista per ieri, portando alla revoca delle attività programmate. Lo sciopero proseguirà per tutta la settimana, mentre resta da capire quando riprenderà la produzione.

«Siamo nella fase amministrativa della procedura, l’ultimo passaggio prima degli eventuali licenziamenti. – spiega per la la Rsu Stefania Orrù - Verranno analizzati i dati per verificare se esistano i presupposti per procedere». I 12 lavoratori hanno ricevuto la comunicazione relativa ai licenziamenti, ma questi non sono ancora stati formalizzati. L’azienda motiva la scelta con una riorganizzazione. «Non parliamo di un’impresa cresciuta e poi entrata in crisi: è un’azienda che non è mai decollata. – aggiunge – È assurdo tagliare il personale anziché incentivare l’attività. Ci sono troppi punti oscuri e non abbiamo mai ricevuto risposte». Dubbi anche sulle nuove assunzioni: «Tra le competenze richieste per alcune posizioni c’è la conoscenza del russo. Non è una questione di nazionalità, ma un ulteriore interrogativo». E sul dialogo con la direzione afferma: «Nonostante i tentativi, non è mai stato costruito un confronto con la Rsu». Interpellato, il direttore operativo dell'azienda Vladimir Barkhet ha dichiarato: «Non rilasciamo commenti: siamo in una fase delicata e abbiamo difficoltà con la lingua italiana. Siamo in attesa un incontro con l’assessorato al Lavoro a livello regionale».

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