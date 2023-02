Caso Red Bull sulla stampa internazionale 

Il caso della cantina Muggittu Boeli di Mamoiada, accusata dal colosso Red Bull di aver un logo troppo simile al proprio, approda sulla stampa internazionale, a iniziare dal quotidiano inglese The Guardina. Intanto, il Consorzio di tutela vini Igt “Isola dei Nuraghi” della Sardegna scende in campo al fianco della cantina. Spiega il presidente Maurizio Cherchi: «Il marchio, depositato all’ufficio brevetti dall’azienda sarda, rappresenta due buoi in atteggiamento bucolico, con sotto il segno rosso dell’aratro e sopra dei cerchi della stele di Boeli, un menhir che risale al neolitico ritrovato a Mamoiada. Due tori neri che si attaccano a testa bassa in un cerchio è invece il logo della Red Bull. Non vedo somiglianze». Cherchi, supportato da Coldiretti, si è rivolto all’avvocato Mauro Intagliata, per la verifica del brevetto e chiede l’intervento del presidente della Regione.

