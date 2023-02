Caso Ragatzu, dietrofront del teste 

Lei ha confermato tutto in aula giovedì mattina, con una deposizione che è andata quasi interamente a favore dell’accusa. La ex compagna del calciatore Daniele Ragatzu non ha cambiato di una virgola le sue pesantissime accuse contro l’uomo. Ma la storia dei presunti maltrattamenti ai danni della giovane di Ozieri, avvenuti anche quando Ragatzu era un giocatore del Cagliari, non è per nulla chiusa. La Procura ha infatti acquisito un atto che contiene le dichiarazioni del padre della presunta vittima, un verbale già entrato nel fascicolo del pm. L’uomo, che era uno dei testi chiave del pubblico ministero Gianmarco Vargiu, ha cambiato radicalmente le sue valutazioni su quanto avvenuto alla figlia tra il 2016 e il 2017, quando la giovane donna era la compagna del calciatore.

Stando a indiscrezioni, il teste ha di fatto riscritto la sua versione dei fatti, escludendo di avere assistito a una serie di episodi che fanno parte del corposo atto d’accusa della Procura di Tempio. Non si può parlare formalmente di una ritrattazione, perché il padre della giovane non è ancora stato sentito in aula dal giudice, ma di fatto di questo si tratta.

Il colpo di scena

Nel verbale, del quale sono a conoscenza pm, l’avvocatessa di parte civile, Cristina Cherchi, e il difensore di Ragatzu, Filippo Pirisi, e altre persone, vi sarebbero affermazioni che rimettono in discussione l’intera vicenda, almeno per come è stata descritta e ricostruita dalla Procura. Il padre della presunta vittima, nella prima fase delle indagini, è stato sempre schierato dalla parte della figlia. Dichiarò alla polizia giudiziaria di essere stato lui stesso protagonista di alcuni degli episodi indicati dal pm, ad esempio si parla di tesissimi scambi di telefonate e messaggi tra Ragatzu e l’uomo, e di minacce rivolte dal calciatore al padre della ex compagna, anche dopo la decisione della giovane di interrompere la relazione con l’attaccante dell’Olbia Calcio. E ora quelle accuse sarebbero state drasticamente ridimensionte e ritrattate.

Le indagini difensive