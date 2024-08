Caso Puddu, il gruppo si divide 

All’indomani dell’intervento del nuovo capogruppo della formazione di maggioranza “Carbonia avanti”, Giacomo Floris, che tra le altre cose ha comunicato di ritenere maturi i tempi per la sostituzione dell’assessora da loro indicata Katia Puddu, il clima in consiglio comunale si fa più rovente.

Le reazioni

Proprio all’interno del gruppo di maggioranza relativa non tutti condividono le parole di Floris. Gianluca Arru va dritto al bersaglio: «Ritengo che Giacomo Floris parli a titolo personale e non a nome del gruppo, in quanto non ha mai convocato una riunione per parlare di un argomento così delicato. Non condivido le sue posizioni sulla rimozione dell’assessora in quanto ritengo che stia svolgendo al meglio il suo lavoro». Il rappresentante di “Carbonia avanti” poi sposta lo sguardo verso la situazione politica in generale: «Nel gruppo, per quanto si debbano rispettare le prerogative del leader, non bisogna trascurare l’esistenza di diverse componenti, ciascuna delle quali ha portato il suo contributo alla causa». In ultimo Arru afferma: «Mi aspetto di capire dal sindaco l’opinione rispetto al lavoro svolto dall’assessora e quale posizione intende assumere a riguardo». Anche un’altra componente del gruppo, Alessia Cadoni, esprime il suo giudizio: «Non siamo stati interpellati. Nessuno mi ha chiesto un parere». Di segno opposto l’intervento dell’altro esponente di “Carbonia avanti” Nino Spanu: «Condivido in pieno le dichiarazioni di Giacomo. È da un anno che al nostro interno si sta discutendo circa la sostituzione di Katia Puddu e oggi siamo arrivati al momento di prendere la decisione». Ovviamente, il fermento nel gruppo composto da cinque consiglieri interessa la maggioranza intera. Per il capogruppo del Pd Giacomo Guadagnini «queste questioni non devono essere affrontate né dal sindaco da solo né da un singolo capogruppo, ma collegialmente dalla maggioranza consiliare, quindi penso che a breve ne dovremmo parlare tutti insieme». Il capogruppo di “ora X Carbonia”, Beppe Vella, la vede in maniera differente: «Se son questioni relative alle dinamiche interne di un gruppo ritengo corretto lasciare a loro la decisione, così come d’altronde ritengo debba essere fatto nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo gruppo».

L’accordo

Il primo cittadino Pietro Morittu, al momento irraggiungibile, ancora non prende posizione ma è chiaro a tutti che a breve la matassa dovrà essere sbrogliata, in quanto quella relativa a Puddu potrebbe non essere l’unica novità. Si sa di un accordo interno al gruppo “ora x Carbonia” che prevede che nei cinque anni di mandato ad assumere il ruolo di assessore alle politiche sociali sarebbero dovuti essere i primi tre non eletti della lista. Ad oggi, dopo Roberto Gibillini nei primi 18 mesi, il ruolo è in capo a Paolo Moi. In un futuro non tanto lontano dovrebbe subentrare Irina Piras. Ad ascoltare voci di palazzo, in ballo ci sarebbero anche altre sostituzioni ma tutti tengono le bocche cucite e attendono di conoscere le mosse del sindaco.

