Caso Pozzolo, tempi lunghi 

Non si potrà risolvere in poche battute l’inchiesta della procura di Biella su quanto avvenuto la notte di Capodanno alla Pro loco di Rosazza, dove un proiettile esploso dalla pistola portata dal deputato Emanuele Pozzolo ha ferito un trentunenne. L’esame Stub, che serve per accertare eventuali tracce di residui di polvere da sparo, è piuttosto complesso e ha dei tempi lunghi. A occuparsene sono gli specialisti del Ris di Parma. Pozzolo è indagato per lesioni e omessa custodia di arma.