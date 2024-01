Caso Pozzolo, nuova bufera «Delmastro era presente» 

La bufera sul caso Pozzolo è tutt’altro che finita e stavolta sotto il fuoco dell’opposizione finisce nuovamente Andrea Delmastro. L’occasione per le opposizioni - con Pd e Iv che chiedono le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia - è arrivata al question time al Senato, anche alla luce di indiscrezioni emerse sul Foglio: secondo il quotidiano il parlamentare, allontanato dal partito per aver portato il mini revolver alla festa di Capodanno a Rosazza, avrebbe ripetuto che il colpo di pistola sarebbe partito dal caposcorta di Delmastro. Ed inoltre - stando a una versione da verificare - il sottosegretario al momento dell’incidente si sarebbe trovato nella sala dove si stava festeggiando e quindi non fosse, come dichiarato subito, in un parcheggio a duecento metri di distanza. Rumors che per il ministro Nordio non hanno fondamento. Di fronte alle richieste di chiarimento il Guardasigilli specifica: «Vorrei parlare da magistrato e non posso. E dovendo parlare da ministro non posso che inchinarmi di fronte al segreto istruttorio. Sono in corso indagini e sarebbe improprio e delittuoso se dovessi rivelare delle cose, che comunque non so», spiega Nordio.

RIPRODUZIONE RISERVATA