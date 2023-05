Caso Piras, Felice Corda perde al Tar 

Dopo il Garante della privacy, che a luglio scorso era stato interpellato dal Comune di Nuoro, anche il Tar nega l’accesso agli atti a Felice Corda nella querelle sui presunti debiti Imu e Tasi dell’assessora comunale Rachele Piras. La vicenda era esplosa sui social, con la pubblicazione proprio di parte dei documenti prelevati dal sistema informatico dell’amministrazione (una dipendente è stata sanzionata) relativi al piano di rientro ventennale al tasso dello 0,01 per cento per un debito da 416 mila euro ottenuto da una comunione ereditaria di cui fanno parte i parenti dell’assessora ai Tributi. La vicenda è attualmente al vaglio della Procura di Nuoro, dopo l’esposto presentato da Felice Corda. A luglio, il Garante aveva risposto al Comune che «l’istanza di accesso civico presenta tutti gli elementi per affermare che l’ostensione delle informazioni richieste determinerebbe “un pregiudizio concreto” alla tutela della protezione dei dati personali». Ma i giudici, facendo proprie nella decisione le guide Anac, sottolineano che «vanno prese in considerazione le conseguenze» che avrebbe potuto creare l’eventualità che l’interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate».

