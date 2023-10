Caso Piras, blitz della Finanza 

Per mesi era calato il silenzio sulla vicenda che pareva avviata verso l’archiviazione dopo il fascicolo aperto nella Procura di Nuoro in seguito alla denuncia (che aveva anticipato via social) arrivata da Felice Corda nel palazzo di Giustizia barbaricino. Ma tre giorni fa si sono riaccesi i fari sul caso dei presunti debiti Imu e Tasi a rateizzazione ventennale al tasso dello 0,01% dell’assessora comunale Rachele Piras. I militari della Compagnia di Nuoro della Guardia di finanza mercoledì mattina si sono presentati in Municipio per prendere visione di diversi incartamenti riguardanti proprio quella vicenda.

Sul caso la stessa Piras dice: «Non ne so nulla, ma sono e sono stata sempre tranquilla. Non ho nessun debito, chi deve fare le indagini le faccia. È possibile che si stia anche indagando su chi abbia fatto uscire documenti riservati dagli uffici». Una vicenda che non pare ancora avere una fine e fino ad oggi, dopo essere esplosa, ha avuto diversi strascichi, amministrativi e giudiziari con pronunciamenti del Garante della Privacy e Tar e la sospensione di un dipendente comunale.

Il blitz

I militari, in borghese, si sarebbero presentati nell’ufficio Tributi dell’amministrazione comunale tre giorni fa. In Procura a Nuoro in seguito alla denuncia esiste un fascicolo aperto, con ipotesi di reato che sarebbe quella di abuso d’ufficio, ma non è emerso se si tratti di una fase di indagine verso ignoti o se esitano nomi iscritti sul registro degli indagati. Nient’altro si sa sulla visita della Gdf, nemmeno se si tratti di una visione prima di una chiusura degli atti. Una vicenda su cui la stessa Piras aveva riferito in Consiglio ricordando di non aver nessun debito con l’amministrazione.

Il no di Garante e Tar

L’ex dirigente della Regione, Felice Corda, aveva sostenuto l’incompatibilità dell’assessora al Bilancio, perché componente di una comunione ereditaria fra sorelle, a cui è stata concessa dal Comune il 14 luglio 2021 una rateizzazione ventennale al tasso dello 0,01% per un debito di Imu e Tasi di 416 mila euro, decorrente dal 2012 fino al 2020. Corda aveva anche pubblicato sui social alcuni documenti riguardanti il procedimento amministrativo. Un’indagine interna dell’amministrazione aveva definito legittimo tutto il procedimento, e poi individuato il computer dal quale lo stesso era stato (indebitamente) prelevato. Per questo un dipendente era stato sospeso per un giorno: aveva lasciato il computer con le proprie password incustodito. Corda, nel mentre, aveva fatto richiesta di accesso agli atti, ma prima il Garante della privacy, che era stato interpellato dal Comune di Nuoro, poi il Tar aveva negato l’accesso ai documenti all’ex dirigente della Regione. Il Garante aveva risposto al Comune che «l’istanza di accesso civico presenta tutti gli elementi per affermare che l’ostensione delle informazioni richieste determinerebbe “un pregiudizio concreto” alla tutela della protezione dei dati personali». I giudici, facendo proprie nella decisione le guide Anac, sottolineavano che «vanno prese in considerazione le conseguenze» che avrebbe potuto creare l’eventualità che «l’interessato (quindi la Piras ndr ) possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate».

RIPRODUZIONE RISERVATA