Caso Pifferi, la psicologa si difende: «Sono innocente, la verità verrà fuori» 

Milano. «Vivo con angoscia e stupore allo stesso tempo. Sono affranta e basita. Sono riusciti a spaventarmi e umiliarmi per motivi che fatico a comprendere». Ha scelto di non rispondere alle domande, ma ha voluto depositare al pm una lettera, la psicologa di 58 anni indagata con una collega per falso e favoreggiamento perché, secondo l'accusa, avrebbe aiutato, falsificando atti tra cui un test psicodiagnostico, Alessia Pifferi, a processo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, ad ottenere una perizia psichiatrica, valorizzando un grave deficit cognitivo.

La professionista, che per 30 anni ha lavorato nelle carceri, chiede anche ai vertici dell'ospedale San Paolo e dell'Asst di trovare per lei una alternativa, perché non vuole più lavorare all'interno di qualsiasi penitenziario.

La perquisizione dei giorni scorsi, scrive, «ha coinvolto la mia famiglia ed è stata una trauma personale». Dice di essere innocente ed è convinta che la verità verrà a galla.

