Caso Pifferi, indagata l’avvocata 

Milano. Una diagnosi falsificata con un test non riconosciuto dalla manualistica e dalle buone prassi, usata per sostenere che Alessia Pifferi, a processo per aver ucciso la figlia di un anno e mezzo, soffre di un grave deficit mentale e per fornirle così una base documentale che le permettesse di ottenere la perizia psichiatrica.

È l'accusa a due psicologhe che lavorano nel carcere di San Vittore, ma anche all'avvocata Alessia Pontenani, che difende la 38enne imputata per omicidio pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 la figlia Diana, abbandonandola in casa per 6 giorni. «Sentire queste cose fa venire i capelli in piedi, pensare che le persone di cui ti fidi facciano un lavoro così non lo so - dice la sorella di Alessia, Viviana Pifferi - Lei è una persona completamente cambiata, anche il modo di parlare che aveva in casa nostra era diverso».

La Polizia penitenziaria ha fatto scattare le perquisizioni negli uffici, negli studi e nelle abitazioni delle due psicologhe, di 58 e 43 anni, in un nuovo capitolo del caso Pifferi, non inaspettato ma clamoroso anche per il coinvolgimento dell’avvocata. «Un implicito invito a fare un passo indietro, con la funzione difensiva messa in pericolo», hanno commentato in una durissima nota l'Ordine degli avvocati e la Camera penale di Milano.

Tutte e tre sono indagate, oltre che per falso ideologico, per favoreggiamento. In un'inchiesta aperta da mesi che scava anche su una gestione illecita, da parte della psicologa 58enne, di altre detenute.

Gli inquirenti sono convinti che sarebbe stata mossa da un movente antisociale, anche perché, come risulterebbe da conversazioni intercettate, la professionista avrebbe detto che con la sua attività voleva scardinare il sistema, salvando quelle che riteneva vittime.

RIPRODUZIONE RISERVATA