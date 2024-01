Caso pandoro, Ferragni indagata per truffa 

Milano. Per l’affaire del pandoro griffato Chiara Ferragni è indagata dalla Procura di Milano con l’accusa di truffa aggravata (che consente di procedere anche senza denuncia). E con lei è finita nel registro degli indagati anche Alessandra Balocco, amministratore delegato e presidente della azienda produttrice del dolce natalizio sponsorizzato dalla influencer che avrebbe fatto credere che parte del ricavato delle vendite sarebbe andato a sostegno dell’ospedale Regina Margherita di Torino.

La svolta

A decidere di iscrivere le due imprenditrici è stato il procuratore aggiunto Eugenio Fusco, che coordina le indagini informando passo dopo passo il procuratore della Repubblica Marcello Viola: prima di Natale l’apertura del fascicolo conoscitivo, poi la delega al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza che alla fine dell’anno ha raccolto negli uffici dell’Antitrust le carte del procedimento, finito in primo grado con una maxi multa da oltre un milione di euro per l’influencer. Ora il primo passo in avanti in modo da poter compiere gli accertamenti. «Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso», è il commento di Ferragni, difesa da Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone. «Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero».

L’inchiesta

A cambiare lo scenario investigativo è stata, innanzitutto, la relazione della Gdf: si tratta dell’esito dell’analisi della documentazione del procedimento che si è svolto davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha contestato alle due società di Chiara Ferragni e a Balocco un comportamento “scorretto”, ossia pubblicità ingannevole in materia di beneficenza. Le Fiamme Gialle, nella loro informativa, hanno in particolare valorizzato alcune e mail agli atti dell’incartamento dell’Authority, che gli staff della influencer e dell’azienda si sono scambiati già a partire dal settembre 2021. Questa corrispondenza, assieme ad altri elementi, hanno portato a contestare la truffa aggravata.

RIPRODUZIONE RISERVATA