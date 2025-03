Caso Orlandi, è morta la super testimone 

Roma. Sabrina Minardi, una delle figure più discusse delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, è morta a 65 anni in provincia di Bologna. Fu lei, con le sue dichiarazioni, a riportare in primo piano la Banda della Magliana nell’ambito della ricerca della verità sulla scomparsa della giovane cittadina vaticana, avvenuta nel giugno del 1983. Minardi, secondo quanto hanno confermato fonti investigative, sarebbe morta nella giornata di venerdì nella comunità in cui era ricoverata in un paese alle porte di Bologna. A dare la notizia della morte sui social è stata invece la giornalista Raffaella Notariale, che assieme alla donna aveva pubblicato un libro sul caso Orlandi. La prima inchiesta su Emanuela Orlandi era stata chiusa nel 1997, ma a giugno del 2008 proprio le dichiarazioni di Minardi, già moglie del calciatore Bruno Giordano e compagna di Enrico De Pedis (il boss noto come “Renatino”) avevano riportato prepotentemente alla ribalta il presunto ruolo della più famosa organizzazione criminale della Roma degli anni ‘70 e ‘80. Fu lei la prima a fornire una sua ricostruzione degli eventi successivi al rapimento di Emanuela, portando gli inquirenti anche a scoprire un luogo di “prigionia” a Monteverde Vecchio, non lontano dall'ospedale San Camillo.

