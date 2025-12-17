Caso Open Arms, Salvini assolto anche in Cassazione 

È definitiva l’assoluzione per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms, quando nell’agosto del 2019 fu vietato per alcuni giorni a 147 migranti di scendere dalla nave dell’ong spagnola giunta in prossimità delle coste italiane, a Lampedusa. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione collegiale della Cassazione, che dopo circa quattro ore di camera di consiglio hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo contro la sentenza, arrivata il 20 dicembre dello scorso anno, con cui i giudici siciliani hanno fatto cadere l’impianto accusatorio nei confronti dell’allora ministro dell’Interno. Il vicepremier commenta a strettissimo giro. «Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato», scrive su X sotto una sua foto su cui è scritto “assolto”. La premier Giorgia Meloni - che ha lanciato un applauso nell’aula del Senato dopo avere appurato della notizia - parla di «una buona notizia» aggiungendo che l’accusa era «infondata» e la pronuncia dei supremi giudici «conferma un principio semplice e fondamentale: un ministro che difende i confini dell’Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere». Per l’avvocata del ministro, la senatrice leghista Giulia Bongiorno, «si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quello che ho sostenuto in aula: era totalmente fuori dal mondo il ricorso della Procura, ma ciò che ci interessa è la correttezza dell’operato di Salvini». Soddisfazione espressa da tutti i vertici del governo. «Ha agito nell’interesse dell’Italia, giustizia è fatta», dice il vicepremier Antonio Tajani. Esulta anche il premier ungherese Viktor Orban: «Il mio caro amico patriota Matteo Salvini è stato oggetto di una caccia alle streghe politica per cinque anni», commenta sui social. Per Oscar Camps, fondatore della ong spagnola, siamo in presenza di una «decisione politica», dato che «neanche oggi si è fatta giustizia, ma si è costruita una impunità». I giudici hanno sostanzialmente accolto la richiesta della Procura Generale, che in una memoria di circa cinquanta pagine, depositata alcune settimane fa, ha ribadito l’insussistenza delle accuse al leader della Lega.

RIPRODUZIONE RISERVATA