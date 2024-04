Caso notifiche, nuovo vertice in Prefettura  

Rimane alta l’attenzione della Prefettura sul rischio di paralisi dell’attività del Tribunale di Nuoro dovuta ai ritardi nelle notifica degli atti giudiziari riconducibile ai disservizi postali. Dopo l’appello lanciato dal presidente del Tribunale Mauro Pusceddu, dalla procuratrice Patrizia Castaldini e dal presidente dell’Ordine degli avvocati Lorenzo Soro, il prefetto Giancarlo Dionisi ha annunciato la convocazione, nei prossimi giorni, del tavolo permanente inaugurato a dicembre sulla problematica dei disservizi postali in provincia. Saranno invitati anche i responsabili territoriali e centrali di Poste.

Nonostante le rassicurazioni nei mesi precedenti, il servizio erogato da Poste a cittadini, imprese e amministrazioni non appare significativamente migliorato. Massima preoccupazione per la situazione nei Tribunali di Nuoro e Lanusei è stata espressa da Dionisi: sottolinea che nel territorio «la regolarità dell’attività di notifica non è puntualmente garantita anche per il malfunzionamento del servizio postale, determinando il sostanziale arresto delle funzioni amministrativa e giurisdizionale». A rischio anche la ragionevole durata dei processi «componente fondamentale della tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita e uno dei principali capisaldi della democrazia».

RIPRODUZIONE RISERVATA