Caso Navalny, il giallo dello scambio 

Mosca. Tutto era pronto per uno scambio di prigionieri tra Russia, Germania e Usa che doveva riportare in libertà Alexei Navalny. Ad affermarlo è stata una sua collaboratrice, Maria Pevchikh, dirigente della Fondazione anticorruzione, accusando il presidente Vladimir Putin di averlo fatto fallire con l’uccisione dell’oppositore. Mentre il team del dissidente deceduto annuncia di voler tenere una cerimonia pubblica per commemorarlo entro questa settimana. In un messaggio video, Pevchikh punta il dito anche contro “funzionari” governativi tedeschi e americani che accusa di avere fatto ritardare le trattative a causa della loro passività. I negoziati si sono trascinati per due anni, ha aggiunto, fino a quando sono intervenuti altri che «hanno aiutato», ma «non vogliono che siano rivelati i nomi».

Intesa saltata

Dell’accordo, che secondo Pevchikh poteva essere chiuso già nella primavera del 2023, si è tornati a discutere solo nel dicembre scorso, e in questo mese di febbraio l’oligarca Roman Abramovich, che fungeva da mediatore, ha presentato a Putin la bozza finale dell’intesa. Ma Navalny, ha affermato la dirigente della fondazione, è stato fatto uccidere da Putin, che lo riteneva troppo pericoloso, e ora vorrebbe mantenere in vita l’intesa sostituendolo con un altro detenuto politico nelle carceri russe. Pevchikh sostiene che obiettivo del presidente russo è ottenere la liberazione di Vadim Krasikov, ex ufficiale dei servizi di sicurezza russi Fsb, condannato all’ergastolo in Germania per l’uccisione a Berlino di un ex separatista ceceno, Zelimkhan Khangoshvili. In una recente intervista, il presidente russo aveva parlato della possibilità di liberare il giornalista Usa del Wsj Evan Gershkovich in cambio del rilascio di Krasikov. L’altro americano che si suppone sarebbe potuto essere liberato dalla Russia è l’ex marine Paul Whelan, che come Gershkovich è accusato di spionaggio.

Il funerale

Intanto, dopo la consegna del corpo di Navalny alla madre, avvenuta sabato, nulla si sa ancora su quando e in quale forma si svolgeranno i suoi funerali. La ex portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha postato un annuncio su X scrivendo che i suoi collaboratori «stanno cercando una sala per l’addio pubblico ad Alexei, alla fine di questa settimana lavorativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA