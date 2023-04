Caso Milanovic-Tani, assoluzione annullata 

Casula era stato assolto “per non aver commesso il fatto”. La Corte d’assise d’appello di Cagliari, presieduta da Massimo Poddighe, aveva fatto cadere tutte le accuse. Per il giudice non era stato il tabaccaio di Carbonia a uccidere e far sparire i corpi di William Tani di 33 anni e Giuliano Milanovic di 24, l'11 febbraio 2007. In primo grado, al termine del processo in abbreviato, il giudice Giorgio Altieri aveva riformulato l’imputazione e aveva riconosciuto Casula colpevole di omicidio preterintenzionale e soppressione di cadavere ma non di duplice omicidio volontario. All’epoca ci fu un doppio ricorso: quello dei difensori di Casula, Gianluca e Marco Aste e quello del pubblico ministero Danilo Tronci, che chiedeva l’aggravamento dell’imputazione e della pena. Ma poi, in secondo grado, la sentenza era stata ribaltata si era arrivati all’assoluzione: «Il preteso indizio, costituito dalla capacità dell'imputato di risolvere le controversie con l'uso della violenza, anche servendosi di suoi amici pregiudicati che non avevano alcunché da perdere, non può definirsi grave. - avevano stabilito i giudici – La dedotta attività di inquinamento delle prove è, in parte incerta, in parte non significativa. L'alibi offerto è rimasto provato e, al più, deve essere considerato solamente mancato e non falso».

Omicidio Tani-Milanovic, assoluzione di Gianfranco Casula annullata, si ritorna alla Corte d'assise d’appello di Cagliari. Così hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione stabilendo che ci sia una parte della sentenza di assoluzione non adeguatamente motivata.

I processi

Le accuse

La vicenda, all’epoca della scomparsa, aveva sconvolto le comunità di Carbonia (dove risiedeva Milanovic con la moglie e i 5 figli) e di Iglesias (dove Tani viveva con la madre e il fratello). Secondo l’accusa Casula (insieme a complici che sono mai stati identificati) avrebbe attirato i due amici in una trappola a San Giovanni Suergiu per un presunto debito che l’ex tabaccaio avrebbe avuto con una delle vittime. I due, sempre l’accusa, sarebbero stati uccisi e i corpi fatti sparire nel nulla. La verità su quei fatti, alla luce di questa sentenza che annulla l’assoluzione dell’unico imputato accusato del delitto, è ancora tutta da chiarire.

Le reazioni

«Il nostro assistito attende con fiducia l’esito del nuovo giudizio – ha detto l’avvocato Marco Aste – ribadisce la sua innocenza ed è motivato a combattere per dimostrare la sua totale estraneità alle gravi contestazioni». Soddisfazione viene invece espressa dalle famiglie Tani e Milanovic che al processo erano assistite dai legali Alessandro Corrias e Marco Bacchis (per i Milanovic) e Alessandra Ferrara (per la famiglia Tani). «Soddisfatti perché ritengono che i loro cari non hanno avuto giustizia – dice l’avvocato Corrias – per questo abbiamo presentato ricorso in Cassazione e siamo pronti a combattere». Il dolore è ancora molto forte per tutti: «La mamma di William non ha sete di vendetta – precisa l’avvocato Ferrara – chiede giustizia e non cesserà mai di chiedere di poter dare una degna sepoltura al figlio che non le hanno permesso di ritrovare».

