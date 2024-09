Caso Mazzotti, 49 anni dopo a processo quattro settantenni 

COMO. A oltre 49 anni di distanza, oggi in Corte di Assise si riapre il processo per il caso di Cristina Mazzotti, la 18enne rapita a Eupilio il 1° luglio 1975, mentre rincasava da una festa con amici, e morta durante la prigionia 25 giorni più tardi. Il corpo fu abbandonato in una discarica di Galliate (Novara), dove fu trovato il 1° settembre. Fu il primo sequestro di una donna. Per la vicenda sono stati già condannati in 14, ma nei processi non entrarono mai esecutori e mandanti. Oggi saranno in aula come imputati Giuseppe Morabito, 79 anni, boss della ’ndrangheta, Giuseppe Calabrò “’u Dutturicchio”, 70, Antonio Talia, 73, e Demetrio Latella, 70, reo confesso dopo che nel 2006 fu identificata come sua un’impronta nell’auto su cui viaggiava la ragazza.

RIPRODUZIONE RISERVATA