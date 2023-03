Caso Masala: non ci fu depistaggio 

Nessun depistaggio nelle indagini sugli omicidi di Gianluca Monni, 18 anni, di Orune, freddato la mattina dell’ otto maggio del 2015 nel suo paese mentre attendeva l’autobus per andare a scuola, e di Stefano Masala, 27 anni, di Nule, sparito nel nulla lo stesso anno. Il gip del Tribunale di Sassari ha archiviato le indagini a carico di un investigatore dell’Arma (difeso dal penalista Gianluigi Mastio) accusato di corruzione in atti giudiziari, calunnia aggravata e induzione in false dichiarazioni. Le indagini sono quelle che hanno portato alle condanne di Paolo Enrico Pinna (venti anni di carcere) e Alberto Cubeddu (ergastolo). Cubeddu (difeso dagli avvocati Patrizio Rovelli e Mattia Doneddu) ha sempre sostenuto di essere stato incastrato da un testimone, in qualche modo pilotato dai Carabinieri. Una tesi che, secondo il pm di Sassari, Giovanni Porcheddu non trova riscontri, da qui l’archiviazione del fascicolo sul presunto depistaggio che sarebbe avvenuto a Ozieri.

