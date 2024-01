Caso Maignan, la parola al giudice  

ROMA. L’onda razzista continua a investire il calcio italiano. Il caso Maignan ha già fatto il giro del mondo e scosso di nuovo le coscienze, col portiere milanista che invoca giustizia, ma è la punta di un iceberg fatto di mille episodi che si ripetono in stadi e campetti, che umiliano ragazzini e ragazzine, campioni e campionesse.

Tempi brevi

L’evento clamoroso, la sospensione di una partita di Udinese-Milan di serie A dopo la ribellione della vittima, ha riacceso l’attenzione portando solidarietà e condanne unanimi. Si aspettano provvedimenti duri già in settimana, mentre si muovono giustizia sportiva e procura di Udine per chiarire le responsabilità.

«Totale sostegno»

Ora il giudice sportivo deciderà le sanzioni basandosi sul referto dell’arbitro e sul rapporto degli ispettori della Procura, posto che sabato allo stadio sono state rispettate le procedure, tra annunci pubblici e sospensione della partita. Il giudice potrebbe sanzionare l’Udinese con una multa o con la chiusura di una sezione dello stadio per uno o più turni. La società si è resa disponibile da subito a collaborare, oltre a scusarsi col portiere francese e la sua squadra, mentre il sindaco di Udine ha annunciato che proporrà la cittadinanza onoraria a Maignan. Ma il giudice potrebbe passare tutto alla Procura federale per un ampliamento dell’indagine, che potrebbe sfociare in provvedimenti più severi. E per i responsabili, se gli inquirenti dovessero individuarli, ci sarebbero daspo e sanzioni penali. Duro il presidente della Fifa Gianni Infantino, che dà «totale sostegno» ai giocatori, chiede il divieto d’accesso allo stadio per i tifosi che lanciano insulti «abominevoli» e aggiunge: «Va decisa la sconfitta a tavolino per le squadre i cui tifosi si siano resi protagonisti di episodi di razzismo».

I ministri

Netti anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il presidente di Assocalciatori, Umberto Calcagno, che denuncia: «Tutto questo è mostruoso e inaccettabile ma il mondo del calcio non può da solo risolvere la questione». Oltre alla condanna del ministro dello Sport Andrea Abodi c’è anche il vicepremier Matteo Salvini che parla di «cori vergognosi» e solidarizza con Maignan «da sportivo, da tifoso, da italiano e da persona civile», ma circoscrive le responsabilità: «Ho visto la società dell’Udinese è già intervenuta con parole chiare, penso non si possa colpevolizzare intere città o società per pochi idioti».

