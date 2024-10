Caso Lingua blu: «Subito le contromisure» 

Avrebbero dovuto pensarci prima, ma per ora non l’hanno fatto nemmeno dopo. La Lingua blu avanza inesorabilmente nelle stalle sarde, ma la disinfestazione - quella tempestiva avrebbe dato buoni risultati - in realtà è solo all’orizzonte. Gli allevatori sono disperati, anche perché i vaccini difendono i capi ovini da due sierotipi e non dal terzo, ma soprattutto perché c’è una sgradevole novità: le pecore che non muoiono, ma abortiscono. Così, danno moltiplicato e nessun indennizzo. I danni sfiorano i 25 milioni di euro per i 124mila animali morti. Una strage.

La questione degli aborti

Proprio sugli aborti si concentra Giambattista Monne, direttore di Confagricoltura regionale: «Stavolta non possono bastare i ristori per i capi ovini morti, perché c’è anche la novità di quelli che non nascono, cioè degli aborti. Gli allevatori devono fare dunque i conti con gli effetti diretti e con quelli indiretti di questa epidemia di febbre catarrale». Monne ricorda che si deve intervenire in tempo, altrimenti la battaglia con la malattia, trasferita al bestiame dagli insetti che ne sono il vettore, sarà persa: «La Regione dev’essere rapida con i pagamenti, ma soprattutto deve curare meglio le informazioni da trasferire alle aziende, affinché facciano una profilassi privata a base di disinfezioni e disinfestazioni negli allevamenti», conclude Monne. Dove viale Trento non arriva in tempo, insomma, lo faccia l’allevatore e poi sia indennizzato.

«Riunite il Consiglio»

Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, sbarca dall’aereo che lo riporta a Cagliari dopo la festa nazionale con il presidente Mattarella per gli ottant’anni dell’organizzazione degli agricoltori. «Il Consiglio regionale deve riunirsi subito», sbuffa Cualbu, «e stanziare con una procedura d’urgenza i fondi per risarcire gli allevatori e soprattutto per la disinfestazione contro il colicoide che trasmette la malattia. Ci preoccupa molto», aggiunge il leader della Coldiretti sarda, «il fatto che la situazione sia sfuggita di mano: siamo tornati ai primi anni del millennio e la disinfestazione contro l’insetto, per quanto tardiva, dev’essere fatta con urgenza». Cualbu è arrabbiato perché «se fosse stata fatta a tempo debito, noi non saremmo rovinati e la Regione avrebbe speso assai di meno perché sarebbe morta una quantità molto inferiore di capi ovini. Invece si è lasciato che il colicoide svolgesse indisturbato la funzione di diffondere la Lingua blu, rigettandoci nell’emergenza che abbiamo già vissuto».

I ristori agli allevatori

Da Copagri giunge l’appello per un rapido «piano d’azione con interventi specifici di prevenzione e contrasto dell’epidemia», commenta il presidente regionale Giuseppe Patteri. Il quale apprezza il ristoro di trecento euro per ogni capo proposto dalla Regione, ma non quello di venti euro a capo per i mancati redditi: «Si dovrebbe ancorare a parametri tecnici oggettivi». Intanto c he si parla, nuovi capi ovini s’infettano e la febbre catarrale avanza inesorabilmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA