«Caso lampade, gravi omissioni» 

Affondo della minoranza per il caso delle lampade acquistate anni fa per il museo Caffettiera e mai utilizzate: «Non è solo sgarbo istituzionale, una simile condotta può configurare un’omissione di atti di ufficio», attaccano i gruppi all’opposizione, “Quartucciu nel cuore” e quello misto, che annunciano di aver segnalato alla Corte dei Conti l’accaduto.

L’attacco

«Dopo il ritrovamento nei locali comunali di via Biserta, all’interno di una stanza chiusa con lucchetto, di centinaia di scatole contenenti apparecchi illuminanti nuovi di zecca costati al Comune oltre 200mila euro, abbiamo più volte reiterato la richiesta di spiegazioni al sindaco Pietro Pisu e all’assessore al patrimonio, Carlo Secci, ma ci è sempre stato negato il diritto ad avere una risposta», evidenzia Giovanni Meloni, che punta il dito contro Pisu.

«In qualità di responsabile del buon funzionamento del Comune dovrebbe valutare la correttezza delle procedure amministrative segnalate», spiega il consigliere, «ma in modo pilatesco tace sulla vicenda in cui è coinvolto il funzionario che lui stesso ha chiamato alla guida del settore patrimonio. Non è difficile da capire che è interesse di tutti chiarire e sua è la responsabilità di fare luce sull’accaduto, verificando la possibilità di recuperare quella somma».

Tanti soldi

Per la minoranza si potrebbero destinare i 200 mila euro, una volta recuperati, a favore di famiglie bisognose, oppure utilizzarli per alleggerire la bolletta dei rifiuti. O ancora si potrebbero finanziare progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio artistico. «La maggioranza sul caos lampade ha deciso invece di trincerarsi nel silenzio, evitando di rispondere a domande del tipo: perché a fronte di una spesa di 200 mila euro quelle lampade non sono state installate? Perché la fornitura è stata stralciata dall’appalto principale e poi assegnata con affidamento diretto senza ribasso alla stessa ditta esecutrice? Perché è stata pagata la posa in opera all’esecutore?», si domanda Meloni. «Un silenzio politico assordante che ha coinvolto anche l’assessore Secci, sempre più ostaggio della sua stessa coalizione», incalza il consigliere, «soltanto quando gli è stato ricordato di aver disatteso l’impegno preso in Aula sulla partecipazione del suo funzionario al dibattito, ha provato maldestramente a chiamarsi fuori leggendo un documento autoreferenziale».

