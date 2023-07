Caso La Russa, Roccella contestata 

Cresce ancora la bufera politica sul caso di Leonardo Apache La Russa, denunciato nei giorni scorsi per una violenza sessuale che sarebbe stata commessa nella notte tra il 18 e il 19 maggio a Milano. A finire al centro della polemica prima la ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Roccella, interpellata sabato sera dai cronisti a Polignano sulle parole dette dal presidente del Senato sul figlio, poi il giornalista Filippo Facci per una sua frase pubblicata su Libero.

La frase contestata

«Non entro nei casi individuali e nelle reazioni di una persona che ha un rapporto affettivo. La Russa è un padre», ha detto Roccella. «Quello che posso dire è che è quello che per la prima volta ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, perché questo non è un problema solo delle donne ma anche degli uomini». Parole accolte da un coro di “buuuu”.

«Roccella dovrebbe difendere tutte le famiglie di questo Paese», scrive su Twitter il deputato del Pd Alessandro Zan, «non solo quelle dei colleghi di partito». «Meloni tace. Roccella liquida tutto come le reazioni di un padre. Non posso credere che due donne, una presidente del Consiglio e l'altra ministra alle Pari opportunità, non sentano il dovere di dire che una donna che denuncia violenza non può essere vittima una seconda volta», aggiunge la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga.

Dello stesso avviso il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli: «La contestazione alla ministra Roccella è doverosa e legittima. Inopportuna è invece la difesa della ministra nei confronti di Ignazio La Russa, dimenticando che il presidente del Senato è anche il primo che, da seconda carica dello Stato, interroga il figlio accusato di stupro, lo assolve e attacca la ragazza vittima».

Il giornalista

«Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa». La frase del giornalista Filippo Facci, pubblicata sabato su Libero, scatena la polemica, per il contenuto pesante, e per l’opportunità che l’autore conduca nella prossima stagione, come annunciato ai palinsesti Rai a Napoli, la striscia prima del Tg2 delle 13. «Conviene al servizio pubblico, affidare un programma all’opinionista che si esprime così? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria?», domanda Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Pd. Intanto Facci ha detto che non riscriverebbe quelle parole, e viale Mazzini apre una “riflessione”.

Interviene il presidente Fnsi (Federazione nazionale della stampa) Vincenzo di Trapani: «Il linguaggio usato da Facci è incompatibile con la Rai Servizio Pubblico». Sul fronte Rai si muove la consigliera Francesca Bria chiedendo che «i vertici Rai sospendano la striscia del giornalista». Da Pd a M5s si commenta in termini di sessismo, misoginia, volgarità, disservizio pubblico, vergogna assoluta, bullismo verso la vittima, e si chiede il parere di Meloni.

