Caso La Russa, accuse e polemiche 

L’indagine sul figlio di Ignazio La Russa, accusato da una ventiduenne di violenza sessuale, è un’altra tegola sul governo in una situazione di alta tensione sui temi della giustizia. Dietro i silenzi ufficiali dell'intera maggioranza su questa denuncia di violenza sessuale, circola la ricostruzione secondo cui alla premier non sono piaciuti i toni delle prime dichiarazioni del presidente del Senato, con la «certezza» sull'innocenza del ragazzo e i «molti interrogativi» sulla denuncia presentata 40 giorni dopo. Parole seguite da una precisazione nel giro di tre ore. Ma ormai l’opposizione aveva quanto basta per scatenare una serie di duri attacchi.

L’indagine

È alle battute iniziali l’indagine dalla Procura di Milano che riguarda l'ipotesi di una presunta violenza sessuale da parte di Leonardo Apache La Russa, il terzogenito del presidente del Senato. L'indagine, coordinata dal pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunto Letizia Mannella, è stata aperta nei giorni scorsi in seguito alla denuncia di una compagna di liceo del ragazzo: i due si erano persi di vista e quasi due mesi fa si sono ritrovati per caso in un locale milanese, l’Apophis Club, dove hanno trascorso la serata finita, poi dopo due drink la ragazza ha riferito di non ricordare più nulla, e di essersi svegliata «confusa e nuda» nel letto del ragazzo intorno a mezzogiorno. Diversa la versione del giovane, che ha definito una «scelta condivisa» quella di andare a casa sua.

La difesa

Ha detto di parlare da padre e di credere all’innocenza di suo figlio. Ignazio La Russa cerca di correggere il tiro dopo le polemiche scatenate dalle sue parole. Il presidente di palazzo Madama fa sapere di aver «a lungo interrogato» Leonardo e di essere giunto alla conclusione, anzi «alla certezza, che non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante». Inoltre, ha sollevato «dubbi» sull'esposto: «Lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall’avvocato estensore che - cito testualmente il giornale che ne dà notizia - occupa questo tempo per rimettere insieme i fatti. Lascia oggettivamente molti dubbi anche il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio. Una sostanza di cui Leonardo non ha mai fatto uso».

Le reazioni

Una presa di posizione che scatena polemiche con le opposizioni che lo accusano di parole «gravi e inopportune». Un polverone che il diretto interessato prova a diradare dicendosi «dispiaciuto» per essere stato frainteso: «Io non accuso nessuno e men che meno la ragazza. Semplicemente, da padre, dopo averlo a lungo sentito, credo a mio figlio».

Per la segretaria dem Elly Schlein, «è disgustoso sentire dalla seconda carica dello Stato parole che ancora una volta vogliono minare la credibilità delle donne che denunciano una violenza sessuale a seconda di quanto tempo ci mettono, o sull'eventuale assunzione di alcol o droghe, come se questo facesse presumere automaticamente il loro consenso».

«È vergognoso», secondo Angelo Bonelli (Avs) che La Russa, «interroghi il proprio figlio e lo scagioni: nulla di penalmente rilevante». Mentre Azione si tira fuori «dalla rissa sui casi giudiziari».

