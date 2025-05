Caso Keller, ricorso del Consorzio 

Una tegola giudiziaria di quasi dieci milioni di euro sul Consorzio industriale di Villacidro che ha deciso di ricorrere in Cassazione, chiesto già una sospensiva. Un nuovo braccio di ferro tra l’ente provinciale del Medio Campidano e l’ex Keller Elettromeccanica, l’azienda produttrice di carrozze ferroviarie, nata negli anni Ottanta, fallita ormai da 11 anni, sotto circa 90 milioni di euro di debiti. Saranno ora i giudici della Suprema Corte a decidere se la sentenza della Corte d’Appello sia conforme alla legge, non entrando comunque nel merito della questione.

Il ricorso

Considerato che la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ha dato ragione ai curatori fallimentari, assistiti dall’avvocato Enrico Salone, il Consiglio di amministrazione del Consorzio, approvando all’unanimità una recente deliberazione, ha scelto di resistere in giudizio dinanzi alla Suprema Corte, affidandosi per il terzo grado di giudizio al legale Giovanni Maria Lauro, confermando così l’incarico del 2017 e 2018. Il provvedimento dei giudici che in un primo momento è apparso come la fine di un lungo contenzioso, avviato davanti ai giudici amministrativi, approdato poi al Tribunale ordinario, di fatto è ancora aperto.

Il Consorzio

Il caso in Cassazione è per evitare il pagamento di circa 10 milioni di euro . «La somma – come riporta la delibera – si riferisce all’ordinanza dei giudici del 2020 di una condanna per 1.249.538 euro e ulteriori 7.877.477 euro, oltre al tasso degli interessi dal maggio 2017. Fondi dovuti a titolo di rimborso in favore dello Stato, delle somme prenotate o anticipate ed alla rifusione in favore del fallimento della Keller, comprese le altre spese legali, da liquidare in complessivi 36.167 euro, più le spese generali ed accessori di legge. Compensate interamente le spese tra le altre parti del giudizio». Alla fine del testo, si legge: «Gli oneri nascenti dalla presente deliberazione verranno imputati sul capitolo “Spese legali e notarili” del bilancio di previsione in fase di definizione. Il presente atto, considerata l’urgenza, sia immediatamente esecutivo». La discussione sulla sospensiva è prevista per oggi. Nel caso fosse respinta, il Consorzio è tenuto a pagare, prima del verdetto della Corte. La lunga e travagliata vicende pone le sue basi nove anni fa. L’allora presidente del Consorzio, Adriano Muscas, decise di acquisire la Keller a costo zero. Un terremoto prima politico e poi giudiziario: a Muscas venne revocato l’incarico e la questione finì al Tar, oggi alle porte della Cassazione. A farne le spese i lavoratori della Keller, licenziati, nonostante le proteste e il coinvolgimento del ministero del Lavoro. Come per gli operai della Villaservice: due società fallite, in mezzo sempre il Consorzio.

