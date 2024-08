Caso Igea, pressing sulla Regione 

I compensi mensili sono stati come sempre puntualmente accreditati, ma come riportava la nota dell’amministratore unico, tutti i pagamenti della società per qualsiasi tipo di acquisto sono stati sospesi e gli incarichi lavorativi programmati in base ai beni presenti in magazzino.Quello di ieri è stato per i dipendenti di Igea un rientro dalle ferie anomalo, contraddistinto dalla preoccupazione per le sorti future dell’ente che, in attesa dei pagamenti da parte della Regione, ha nelle proprie casse una liquidità in grado di sostenere soltanto i salari per il prossimo mese.

La preoccupazione

Nonostante nei giorni scorsi siano arrivate le rassicurazioni da parte dell’assessore all’Industria Emanuele Cani («Stiamo lavorando per sistemare una situazione amministrativa complicata lasciataci in eredità dalla passata Giunta, ma a breve risolveremo tutti i problemi») e dall’amministratore unico di Igea Michele Caria («Non esiste alcuna preoccupazione, solo ritardi da parte del Ras che ritengo verranno ricomposti a breve»), le segreterie sindacali chiedono un confronto con l’assessorato competente per rassicurare i lavoratori e far chiarezza sul futuro della società in house della Regione.«Non si può nascondere una certa preoccupazione se dovesse continuare a protrarsi questa situazione di stallo. - commenta Pierluigi Loi, segretario generale della Uiltec Sardegna - La società Igea ha presentato alla Regione i Sal che devono essere liquidati e la Regione stessa deve assumersi tutte le responsabilità politiche per dare seguito al progetto e mantenere la liquidità della società. Per noi in questo frangente le responsabilità sono tutte in capo alla Regione e i problemi devono essere risolti al più presto».Il segretario generale della Filctem sarda Francesco Garau manifesta il proprio disappunto e chiede un confronto con la parte politica: «In accordo con le altre sigle sindacali abbiamo richiesto un incontro con l’assessorato competente. Ci sono da definire sia le situazioni più urgenti, sia quelle relative al futuro della società stessa, che rimane connesso poi anche ad un eventuale nuova guida per l’ente»

I bilanci

Sulla mancata approvazione dei bilanci e sui ritardi dei pagamenti dei Sal (stato avanzamento lavori) che fanno piangere le casse della società, il segretario generale della Femca Cisl Sardegna, Marco Nappi, si esprime così: «Nonostante siano discutibili le tempistiche adottate per denunciare la situazione, ci troviamo comunque dinanzi ad una dinamica presentatasi anche in passato. Al momento è prioritario aprire un tavolo di confronto con l’assessore all’Industria, perché è necessario parlare di prospettive dell’ente, non solo per sapere se al comando rimarrà l’attuale amministratore, ma anche se è in programma il rilancio della società; i tempi son maturi per farle esprimere tutto l’enorme potenziale di cui è dotata».

RIPRODUZIONE RISERVATA