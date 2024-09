Caso Grillo, il teste e il video  

Per le difese è un teste chiave del caso Grillo, ma ieri a Tempio non era in aula. Non si è presentato davanti ai giudici il ragazzo norvegese (di origini nicaraguensi) che sarebbe stato accusato ingiustamente di stupro dalla stessa ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi amici per la presunta violenza sessuale di gruppo del luglio 2019. Le difese vogliono a tutti costi sentire dal giovane la sua storia e ieri hanno insistito perché il Tribunale citi direttamente il testimone cercandolo in Norvegia, con tutti gli strumenti legali a disposizione. E i giudici hanno dato ragione agli avvocati Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu, per l'udienza di dicembre in aula dovrà esserci il ragazzo. Il Tribunale ha accolto le richieste dei difensori di Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, respingendo le argomentazioni della parte civile. I punti di contatto della storia del giovane norvegese con il caso Grillo sono tanti. Il ragazzo è figlio di un politico (un esponente del movimento ambientalista norvegese) e anche lui è stato denunciato per una violenza sessuale. Ma, stando a quanto avvenuto (nel 2018) nel paese scandinavo, le accuse erano infondate.

La perizia sul video

Nella stessa udienza di ieri c’è stata anche la deposizione lampo di Matteo Scarnecchia, fratellastro di Ciro Grillo, e una istanza delle difese per una perizia sul video che documenta il rapporto sessuale tra la ragazza e i giovani denunciati. Gli avvocati Antonella Cuccureddu e Gian Mario Luciano, legali di Corsiglia, hanno spiegato: «Serve una perizia che consenta una valutazione completa di uno dei video che riguarda il rapporto sessuale di gruppo. Abbiamo chiesto l'acquisizione di tutti i metadati contenuti sia nel telefono che nell'hard disk affinché venga fugato ogni dubbio sul fatto che Francesco Corsiglia non fosse presente sulla scena».

«Non erano ubriachi»

Matteo Scarnecchia nella sua brevissima deposizione ha confermato quanto già dichiarato ai Carabinieri. Il giovane ha detto che il gruppo di Ciro Grillo era composto da dodici persone e prima del presunto stupro consumò al Billionaire una bottiglia di champagne e una vodka. Scarnecchia ha confermato anche di avere visto la presunta vittima dello stupro che baciava Ciro Grillo e di avere filmato i due.

