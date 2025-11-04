Caso “garrelas”, i cavalieri vogliono incontrare il prefetto 

Quaranta cavalieri si sono riuniti domenica sera nella sala consiliare del Comune di Orani per discutere sul futuro delle uscite a cavallo nel paese a seguito delle denunce sporte dai carabinieri a 8 ragazzi del luogo per aver organizzato e partecipato il 13 ottobre a una manifestazione non autorizzata poco prima dei festeggiamenti in onore di San Daniele. Gli appassionati del settore equino, tutti uomini, hanno incontrato il sindaco Marco Ziranu e l'assessora Marilisa Marongiu per discutere sulle “garrelas” e su una possibilità di costituire un'associazione. Poi, dopo un incontro fra iranu e il comandante della stazione dei carabinieri del paese, è emersa la volontà di «aprire un dialogo con le forze dell'ordine e con la prefetta Alessandra Nigro se necessario, perché ora temiamo anche per le semplici processioni a cavallo».

I cavalieri ribadiscono che le corse a cavallo in questione nient'altro sono che «garrelas che si fanno da oltre vent'anni, per soli 15 minuti, in una zona periferica del paese. Tutti ne sono a conoscenza e, pertanto, sappiamo da sempre come muoverci per non arrecare danni a animali e persone. Non ci aspettavamo tutto questo. Vogliamo capire che regole mettere in campo affinché non si perda ciò che sentiamo parte della storia della comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA