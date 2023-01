Caso estremo nel Sulcis: «Nessuno opera nonna, la portiamo via dal Sirai»  

Al “Sirai” la situazione precipita e c'è chi fugge. Senza (o con pochissimi) anestesisti non si opera e la situazione al collasso sta costringendo i familiari dei pazienti in attesa di intervento a portare via i propri parenti ricoverati. Destinazione: Cagliari. Dopo tanti avvertimenti, è successo davvero: ieri i nipoti di una nonnina di 91 anni ricoverata dal 5 gennaio per una frattura al femore, stanchi di un impasse che non risparmia nessuno (altri sedici pazienti, giovani e anziani, sono in attesa di entrare da oltre due settimane in sala operatoria) hanno ingaggiato un’ambulanza privata che ha trasferito la degente al Brotzu di Cagliari.

Disperazione

«Siamo arrivati alla disperazione – contestano i nipoti di Rosina, 91 anni, Roberta Congiu e il marito Andrea Lai – se nostra nonna non verrà operata in tempi ragionevoli, vista l’età e le inevitabili conseguenze che una frattura al femore comporta, non avrà nessuna speranza di sopravvivere: ecco perché abbiamo deciso di portarla via dal Sirai». Ieri alle 13.30 un’ambulanza dell’associazione “Nuova Cagliari Soccorso”, si è presentata puntuale nella hall del Sirai, ha atteso che la nonnina (paziente della Traumatologia ma ricoverata provvisoriamente in Chirurgia perché nel suo reparto non c’era più posto) venisse preparata per il trasporto. Il tutto davanti agli occhi perplessi ma comprensivi di medici e infermieri, e quelli invece carichi di rabbia (non verso il personale del reparto, chiaramente) dei nipoti. Roberta Congiu ribadisce le motivazioni che aveva già riportato in una lettera sui social e rincara la dose:«Intollerabile una situazione del genere in un ospedale italiano nel 2023, non si può accettare in silenzio che una struttura preposta alle urgenze sia impossibilitata per mancanza di anestesisti a salvare o curare i pazienti: lasciare qua mia nonna in queste condizioni per lei sarebbe stata una condanna a morte».

Lunga attesa

La fuga dal Sulcis di chi non può essere operato era una decisione che sino a ieri stava maturando anche Roberto Vasselli: è il padre di Marco, ragazzino di 16 anni che nella mattina dello scorso 2 gennaio ha riportato un brutta frattura al femore dopo essere caduto dallo scooter. Ricovero immediato ma intervento che slitta di giorno in giorno per lo stesso motivo: pochissimi anestesisti, o totale carenza. Ieri anche Roberto Vasselli era intenzionato a portare a Cagliari il figlio ma ha deciso di temporeggiare ancora 24-48 ore: «Attendo ancora un paio di giorni ma non sono disposto ad aspettare che mio figlio resti con la gamba spezzata sino alla fine della settimana: se questa attesa dovesse pregiudicare il suo perfetto recupero e determinare quindi il futuro del ragazzo, è pacifico che mi rivolgerò alla Procura della Repubblica e qualcuno ne risponderà».