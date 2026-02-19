VaiOnline
Olbia.
20 febbraio 2026 alle 00:18

Caso droni, complici pericolosi 

Coinvolte tre Dda, nel mirino i legami con la criminalità organizzata 

Si allarga l’inchiesta sui cellullari “volanti” (recapitati con i droni) nelle carceri sarde (Nuchis, Bancali e Nuoro). Nel fascicolo della pm di Tempio Sara Martino ci sono altri nomi, oltre a quelli dei quattro foggiani arrestati a Olbia con un drone pronto all’uso. La magistrata genovese non solo ha allargato l’indagine (che ipotizza una vasta rete di complicità). Martino collabora stabilmente con diverse Dda della Penisola che si stanno occupando specificamente dei soggetti inviati a Olbia per la consegna dei telefoni (in particolare la foggiana Vanessa Spadaro), dei “mandanti” delle consegne e dei detenuti destinatari dei pacchi. Il coinvolgimento diretto di almeno tre Dda della Penisola è il segno del salto di qualità del fascicolo sardo. La presenza di soggetti legati a doppio filo alla criminalità organizzata (campana e pugliese) è negli atti. Ma le indagini riguardano anche l’insediamento e presunte complicità degli indagati a Olbia. Soggetti vicinissimi ad alcuni detenuti (Alta sicurezza e 41 bis) avrebbero la loro base logistica nella città gallurese. I contatti diretti con i detenuti sono di vitale importanza per la catena di comando. Una situazione allarmante, sarebbero in corso verifiche su operazioni immobiliari riconducibili a pregiudicati che sono arrivati in Gallura al seguito di familiari detenuti a Nuchis. Uno strumento fondamentale sono i microtelefoni della lunghezza di 6 centimetri con sim di utenze non intercettabili.

Da Forcella a Nuchis

La storia dei cellulari "volanti” inizia a Nuchis tre anni fa, quando la pm Martino si occupa del boss di Forcella, Ciro Contini. Nella cella di O’ Nirone vengono trovati diversi telefoni e la Procura di Tempio, insieme alla Dda di Napoli, accende i riflettori sul penitenziario. L’importanza della figura di Contini la spiegano gli atti giudiziari. Secondo i pm il boss di Forcella si è fatto recapitare materiale in carcere a Secondigliano, Voghera e Rovigo. Negli atti si parla di droni “potenziati” per la consegna di oggetti pesanti (anche armi) e modificati per penetrare le aree no fly zone. La pm Martino nel 2023 ordina l’irruzione nella cella di Contini a Nuchis e l’anno successivo, a marzo, il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ottiene l’arresto del boss e altre 29 persone. L’accusa è quella di avere organizzato una sistematica penetrazione di armi e telefoni in venti carceri. Una storia che nel Nord Sardegna è tutt’altro che finita.

