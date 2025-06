Caso decadenza, la Regione prepara un nuovo ricorso 

Il centrodestra si dice pronto ad andare alle urne anche tra un anno, il centrosinistra prova a evitarle. Di sicuro, molto dipenderà dalle decisioni dei tribunali in secondo e terzo grado, ma c’è una cosa che ancora può fare la differenza a favore di chi oggi governa la Regione: la strategia difensiva. Che, sinora – vista la sentenza che ha rigettato il ricorso di Alessandra Todde contro l’ordinanza del Collegio di garanzia – non è stata vincente. Tanto che – trapela da fonti di maggioranza – la governatrice starebbe spingendo per avere nuovi pareri legali, soprattutto in vista della presentazione del ricorso in Appello.

Fronte parallelo

Ma c’è un altro il fronte sul quale si vorrebbero investire le cartucce rimaste, ed è quello della Corte Costituzionale. Il 9 luglio è in programma l’udienza sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione nei confronti dello Stato contro il provvedimento del Collegio di garanzia. Ma dopo l’ordinanza ingiunzione è arrivata la decisione del collegio della prima sezione civile guidato da Gaetano Savona. E la Regione sta ragionando sull’ipotesi di sollevare un conflitto di attribuzioni anche contro questa sentenza. D’altra parte, se l’ordinanza ingiunzione poneva il problema di un conflitto tra la Regione e l’organo statale – collegio di garanzia, la sentenza ne pone un altro, sempre di conflitto, tra la Regione e l’organo statale – tribunale civile. In caso di presentazione, i ricorsi per conflitto di attribuzione diventerebbero due.

Due giorni fa il centrodestra si era riunito proprio per ragionare sulla necessità di non farsi trovare impreparati in caso di elezioni anticipate. In Consiglio regionale tutti sanno che non si tratta di un’ipotesi troppo remota. Ma ieri il Campo largo ha cercato di frenare: «Un discorso del genere è prematuro, ci sono altri gradi di giudizio e inoltre la legislatura è in piena attività».

Frenata

In particolare, ha dichiarato ieri al tg di Videolina il presidente del Consiglio regionale (e segretario del Pd) Piero Comandini, «il discorso sul voto anticipato riguarda in questo momento soprattutto la minoranza che si augura di sovvertire il risultato elettorale. Noi continuiamo a sostenere che c’è ancora un secondo grado e che restano in piedi gli elementi che consentiranno alla presidente della Regione di difendersi». Il capogruppo del M5S Michele Ciusa ribadisce: «Noi rimaniamo concentrati sul lavoro che c’è da fare per la Sardegna, risolvere i problemi e creare nuove opportunità. Il resto non ci interessa, pensiamo invece a portare avanti il mandato che ci hanno affidato i sardi». Secondo la capogruppo di Avs Maria Laura Orrù, «è prematuro parlare di elezioni anticipate, ci sono aspetti tecnico-giuridici da mettere in campo. Poi, se dovesse succedere, ci troveremmo comunque pronti».

Ma il centrodestra ha insistito anche ieri: «Ci stiamo preparando al voto perché così non si può andare avanti», le parole di Alessandro Sorgia della Lega. Mentre il presidente del Psd’Az, Antonio Moro, ha voluto sottolineare che «la riunione della segreteria del Psd’Az possa essere considerata come la ricerca di chiarezza per costruire, su basi programmatiche solide, l'alternativa al governo dell'attuale maggioranza in Regione».

Nuovo rinvio

Intanto, la sentenza del tribunale civile ha avuto l’effetto, tra le altre cose, di congelare di nuovo l’iter che dovrebbe portare il Pd a convocare l’Assemblea per votare un nuovo segretario regionale al posto di Piero Comandini (che già ricopre il ruolo di presidente dell’Assemblea sarda).

