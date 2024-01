Caso Dal Corso, nessun segno di botte sul corpo 

La tac è risultata negativa per lesioni traumatiche. Ma anche dall’autopsia non sono emersi segni evidenti di ferite riconducibili a mezzi contundenti o percosse. Bisognerà però attendere gli esiti degli esami genetici, istologici e tossicologici per fare piena luce sulla morte di Stefano Dal Corso, il detenuto romano di 42 anni trovato privo di vita il 12 ottobre del 2022 in una cella del carcere di Massama. Inizialmente la sua morte venne archiviata come suicidio, ma dopo le richieste della famiglia e nuovi elementi la procura ha riaperto il caso e adesso si indaga per omicidio. Ieri all’ospedale Gemelli di Roma il medico legale Roberto Demontis ha eseguito l’autopsia: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, per questo saranno decisivi gli esiti degli accertamenti scientifici sui tessuti e sui campioni prelevati ieri. I risultati definitivi, con la relazione del medico legale si avranno fra 90 giorni.

Il caso era stato riaperto a settembre dell’anno scorso, la sorella Marisa Dal Corso (assistita dall’avvocata Armida Decina) non ha mai creduto alla tesi del suicidio. Qualche settimana fa la svolta con le rivelazioni choc di supertestimone (un agente penitenziario) secondo cui Stefano dal Corso sarebbe stato ucciso perché aveva assistito involontariamente a un rapporto sessuale fra due agenti. ( v.p. )

