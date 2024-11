Caso cyber-spie, spunta un server in Belgio 

MILANO. Potrebbe essersi estesa in Belgio la rete che secondo gli inquirenti fabbricava dossier illegali su larga scala, usando informazioni riservate prelevate da banche dati strategiche. Nelle carte dell’indagine della Dda l’hacker Nunzio Samuele Calamucci, intercettato, dice: «E chiedi i documenti a persone, per la rete o a vari contatti istituzionali, io se c’ho bisogno di un lavoro che è in Belgio (...) chiamo in Belgio (...) chiamo in Belgio e dico, con chi mi devo collegare per scaricare questo? Questo mi dice, con tizio, con caio e con sempronio!».

Calamucci - che per gli investigatori era il braccio destro dell’ex superpoliziotto Carmine Gallo, guida della società di investigazioni Equalize - secondo i Pm usava «il termine “cugino” per indicare un’appartenenza comune ad ambienti di una non meglio specificata struttura d’intelligence». Parlando dell’apertura di «una sede londinese del gruppo tramite il marchio Equalize», si esprimeva così: «È un mio cuginetto (...) lo mandiamo in Inghilterra attraverso un passaggio, prima andrà qualche, qualche mese in (...) Belgio (...) poi apre una sede secondaria di Equalize in Inghilterra, che corrisponde a una sede nostra!». Ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano ha detto che nell’indagine «non c’è un solo appartenente all’intelligence in carica che sia coinvolto, molto dubbio che siano coinvolti anche ex».

RIPRODUZIONE RISERVATA