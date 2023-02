Caso Cospito, Delmastro indagato  

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio lo ha “assolto”. Ma la procura di Roma vuole vederci chiaro ed ha iscritto nel registro degli indagati il sottosegretario Andrea Delmastro. Già oggi l’esponente di Fratelli d’Italia sarà sentito dai pm. Rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio le ipotesi di reato dopo l’intervento in Aula alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli che riferì il contenuto di conversazioni avvenute nell’ora d’aria nel carcere di Sassari tra l’anarchico Alfredo Cospito e detenuti di camorra e ‘ndrangheta, anche loro al 41 bis. Informazioni che Donzelli aveva avuto dal compagno di partito e coinquilino Delmastro, che ha la delega al Dap.

L’inchiesta

Si scatenano le opposizioni che chiedono le dimissioni del sottosegretario. Fa da scudo il sottosegretario - e magistrato - Alfredo Mantovano: «L’iscrizione nel registro degli indagati non è una condanna e non c’è nulla di diverso rispetto a quanto già detto dal presidente del Consiglio». Quanto riferito da Delmastro a Donzelli faceva parte di un’informativa del Dap predisposta sulla base dell’osservazione in carcere dei detenuti e che lo stesso sottosegretario aveva chiesto di visionare. I colloqui indicavano l’auspicio che quella contro il carcere duro diventasse una battaglia comune tra boss mafiosi e anarchico.

Le voci

Era stato il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli a presentare un esposto in procura. Ora i parlamentari M5S chiedono le dimissioni. «A prescindere dall'esito che avrà l'iter giudiziario - attaccano - è evidente che Delmastro e Donzelli hanno rivelato contenuti che dovevano rimanere segreti». Dimissioni «doverose» anche per le capogruppo Pd, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani: «Non per l’indagine della procura, ma per le sue gravi responsabilità politiche e istituzionali». Si schierano a difesa del loro compagno di partito i capigruppo di FdI Tommaso Foti e Lucio Malan. «I documenti che Delmastro avrebbe riportato secondo il ministero non sarebbero secretati, mentre sicuramente è coperta dal segreto l’indagine a suo carico, che invece sta sui giornali».