Caso Cospito, 70 indagati per la manifestazione a Sassari 

«Nell’ambito della riunione non autorizzata dal Questore, indetta dal movimento anarchico solidale al detenuto archico-insurrezionalista Alfredo Cspito, prendeva la parola ed effettuava un intervento al microfono, esibendosi come “rapper” in alcuni brani da lui editi». C’è anche un rapper tra i 70 indagati dalla Procura di Sassari per la manifestazione non autorizzata davanti al carcere di Bancali del 27 novembre scorso, quando in tanti protestarono ed espressero solidarietà per Cospito, detenuto in regime di carcere duro, in sciopero della fame contro il 41 bis.

Tra le varie contestazioni mosse ad alcuni degli indagati, quasi tutti giovani provenienti da diverse parti dell’Isola e da altre regioni, c’è anche quella di aver promosso la manifestazione sui social, senza aver dato un preavviso di tre giorni al Questore. Nel registro degli indagati sono finiti anche quasi tutte le persone che, il giorno della protesta, si alternarono al microfono, parlando a sostegno del detenuto.

Tra le imputazioni mosse dalla pm Enrica Angioni ad una ventina di indagati c’è anche l’imbrattamento e il deturpamento, la distruzione di beni culturali (per delle scritte comparse sul muro del carcere di San Sebastiano ritenuto bene di interesse culturale e artistico), ma anche l’aver fatto esplodere bombe carta, razzi e petardi fuori dal recinto di Bancali. La maggior parte dei settanta anarchici e manifestanti finiti sotto inchiesta dalla Procura sassarese è anche accusata di aver occupato un terreno davanti al penitenziario, distruggendo una coltivazione di favette che era stata piantata da un agricoltore. In queste ore gli indagati stanno ricevendo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, al termine degli accertamenti compiuti dalla Digos dopo la manifestazione del 27 novembre.

